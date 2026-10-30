Le cours de l'action Origin progresse alors que le chiffre d'affaires trimestriel d'APLNG bondit de 34 % grâce à la hausse des prix du GNL

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* La part d'Origin dans le chiffre d'affaires d'APLNG au premier trimestre a augmenté de 34,2 % par rapport au trimestre précédent

* Les actions clôturent à leur plus haut niveau depuis deux mois

* Le volume des ventes d'électricité sur les marchés de l'énergie progresse de 3 % en glissement annuel

(Mises à jour tout au long de l'article, ajout de commentaires d'analystes)

par Shivangi Lahiri et Shruti Agarwal

L'action d'Origin Energy ORG.AX a progressé vendredi après que la sociétéa annoncé une hausse de 34,2 % en glissement trimestriel de son chiffre d'affaires du premier trimestre provenant de sa participation dans le projet Australia Pacific LNG (APLNG), soutenue par la hausse des prix réalisés du GNL.

Les prix du GNL ont bondi depuis que le conflit prolongé au Moyen-Orient a anéanti environ 17 % de la capacité d’exportation du Qatar, deuxième producteur mondial, ce qui a resserré l’offre mondiale. GNL/

Le producteur d’énergie australien a réalisé un prix de 13,27 dollars par million d’unités thermiques britanniques (BTU) pour son GNL provenant d’APLNG au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une hausse de 33,6 % par rapport au trimestre précédent . Le projet APLNG est une coentreprise avec ConocoPhillips COP.N et Sinopec 600028.SS .

La hausse des prix a largement compensé la stagnation générale des volumes, la part de production de la société issue du projet ayant reculé de 1 % par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 44,8 pétajoules, tandis que les ventes totales n'ont augmenté que de 1 %.

Le chiffre d’affaires généré par APLNG a progressé de 34,2 % par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 667 millions de dollars australiens (469,03 millions de dollars).

L'action Origin a clôturé en hausse de 0,8 % à 12,23 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 19 août. Le titre avait atteint plus tôt dans la séanceson plus haut niveau depuis six mois .

Mark Elzayed, directeur des investissements chez Vestra Capital, a déclaré que la confiance dans une génération de trésorerie plus forte à court terme et l’optimisme concernant les bénéfices liés à la consommation d’électricité estivale étaient les moteurs de cette remontée.

Le directeur général Frank Calabria a déclaré que les actifs de production de gaz d’Origin étaient "parfaitement adaptés pour soutenir le marché pendant la période de pointe estivale", dans un contexte où l’on s’attend à des températures supérieures à la moyenne.

Dans son segment "Marchés de l’énergie", les volumes de vente d’électricité ont augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente, une hausse qu’Origin attribue en grande partie à la demande des centres de données.

L’Australian Energy Market Operator prévoit que la consommation d’électricité des centres de données sur le marché national de l’énergie atteindra environ 13 % de l’électricité fournie par le réseau d’ici 2035-2036.

La société a accéléré le déploiement de batteries à l’échelle du réseau pour tirer parti de l’essor des centres de données et a indiqué que son projet de batterie de Mortlake, dans l’État de Victoria, capable de stocker 650 mégawattheures d’énergie, était entré en exploitation commerciale au cours du trimestre.

Elzayed, de Vestra Capital , a déclaré que la rentabilité liée à la demande des centres de données dépendait de la garantie d’un approvisionnement fiable et de la marge qu’Origin est en mesure de conserver, car "les volumes importants ne suffisent pas à eux seuls à garantir des bénéfices attractifs".

(1 dollar américain = 1,4221 dollar australien)