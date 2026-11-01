Pétrole-L'OPep+ devrait maintenir ses objectifs de production-sources

PHOTO D'ARCHIVE : Vue du logo de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devant son siège à Vienne

par Ahmad Ghaddar et Olesya ‌Astakhova

L'Opep+ devait maintenir ses objectifs de ​production pour le mois de décembre à l'issue de sa réunion de ce dimanche, alors que l'organisation reste ​confronté à des perturbations dans les exportations en raison du conflit ​entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les ⁠sept membres principaux de l'Opep+, qui rassemble les ‌pays de l'Opep et d'autres nations productrices de pétrole menées par la Russie, ont trouvé ​un accord ‌de principe pour maintenir la production au ⁠niveau actuel le mois prochain, ont rapporté samedi à Reuters trois personnes proches du dossier.

Cela correspond aux attentes ⁠selon lesquelles aucun ‌nouvel ajustement de la politique de l'organisation ⁠ne devrait intervenir avant l'année prochaine.

La réunion en ‌ligne de dimanche entre ces sept pays — ⁠l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, le Koweït, ⁠l'Algérie, le Kazakhstan ‌et Oman — intervient alors que les Etats membres du ​Golfe ont accru leurs ‌exportations, qui avaient été perturbées pendant des mois par le conflit iranien. ​La plupart d'entre eux ont cependant un rythme de production encore bien en dessous de ⁠leurs objectifs.

L'Opep+ a relevé ses objectifs de production pour une grande partie de l'année 2026 après des années de réductions. Lors de réunions précédentes, l'organisation avait maintenu ses objectifs pour octobre et novembre.

(Reportage Alex Lawler; version ​française Claude Chendjou)