Le cours de l'action Oracle recule après l'annonce de l'abandon par la société d'un accord de 7 milliards de dollars avec Tencent sous la pression de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** L'action Oracle ORCL.N recule de 2,2 % à 123,25 dollars en pré-ouverture
** La société a annulé un contrat de location de puces d'une valeur de plusieurs milliards de dollars conclu avec Tencent 0700.HK après avoir cédé à la pression de l'administration Trump, rapporte le Financial Times
** Des responsables américains auraient contacté Oracle pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant l'accord avec Tencent, selon le journal
** Le FT avait précédemment indiqué que Tencent avait signé avec ORCL son plus important contrat de location à l'étranger, d'une valeur estimée à 7 milliards de dollars
** Oracle, Tencent et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cet article
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