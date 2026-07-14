Le cours de l'action Lucid chute suite à des informations faisant état d'une éventuelle privatisation ou d'un dépôt de bilan au titre du chapitre 11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action de Lucid LCID.O s'effondre de 41,7 % à 3,21 dollars

** Le constructeur de véhicules électriques soutenu par l’Arabie saoudite examine actuellement différentes options stratégiques, notamment la privatisation ou le recours à la procédure de redressement judiciaire au titre du chapitre 11 – blog Eletric-Vehicle

** Selon le blog, le cabinet de conseil en restructuration AlixPartners a exhorté le conseil d’administration de LCID à mener une nouvelle phase de restructuration aux États-Unis et en Europe, et à concentrer ses efforts sur son SUV Gravity

** LCID et AlixPartners n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** La cotation des actions LCID a été suspendue à plusieurs reprises entre 13 h et 14 h (heure de l'Est)

** Les positions courtes sur le titre représentent 16,3 % du flottant – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait chuté d’environ 48 % depuis le début de l’année