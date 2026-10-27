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Le cours de l'action JetBlue rebondit après que la compagnie aérienne a souligné un “décalage” entre ses résultats et la chute des obligations
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 17:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La compagnie aérienne indique que 93 % des sièges ont fait l'objet d'une hausse des tarifs

* Le président Marty St. George a déclaré que des marges positives en 2027 restaient possibles même avec un prix du kérosène supérieur à 4 dollars

* Joanna Geraghty a déclaré que JetBlue disposait de la flexibilité et des leviers nécessaires pour continuer à viser son objectif de 1 dollar de bénéfice par action en 2028

(Ajout des résultats de la division des services de voyage au paragraphe 12)

par Doyinsola Oladipo et Nandan Mandayam

L'action JetBlue Airways JBLU.O a bondi de 20 % mardi, après que la compagnie aérienne a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et défendu sa situation financière face à la récente chute du cours de ses obligations.

La compagnie aérienne a avancé d’un jour la publication de ses résultats du troisième trimestre, la fixant à lundi, après qu’une information selon laquelle des créanciers travaillaient avec des conseillers en restructuration dans le contexte de la chute des cours de ses obligations a fait plonger le titre de 10 %. Le pourcentage de positions courtes sur le titre s’élève actuellement à 25 %.

“Je pense qu’il existe un décalage important entre le discours du marché obligataire et ce que montrent nos résultats financiers,” a déclaré mardi Joanna Geraghty, directrice générale de JetBlue, aux analystes, ajoutant que la société disposait d’une réserve de liquidités suffisante pour atteindre son objectif de 1 dollar de bénéfice par action en 2028, malgré la volatilité des prix du carburant.

Le titre TrueBlue Senior Secured Note de JetBlue, une obligation adossée au programme de fidélité de la compagnie aérienne, a subi une forte pression à la vente ce mois-ci: son cours a été divisé par deux pour s’établir à environ 47 dollars et son rendement a grimpé à des niveaux de détresse supérieurs à 30 % au 26 octobre, selon les données de LSEG.

La compagnie aérienne new-yorkaise a déclaré figurer parmi les leaders du secteur en matière de croissance du chiffre d’affaires au second semestre 2026, alors que les compagnies aériennes ont globalement augmenté leurs tarifs pour compenser la hausse des coûts du kérosène liés à la guerre en Iran.

La compagnie aérienne a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires par siège pour l’ensemble de l’année, les faisant passer de 10 %-12,5 % à 13,5 %-14,5 %, en invoquant des tarifs élevés, une demande résiliente et une croissance à Fort Lauderdale, où 93 % de ses sièges ont connu des hausses de tarifs.

JetBlue a indiqué avoir enregistré quatre trimestres consécutifs de croissance en glissement annuel du chiffre d’affaires par siège, bien que la compagnie n’ait pas dégagé de bénéfice annuel depuis 2019.

Elle a également clôturé le trimestre avec 2,2 milliards de dollars de liquidités, dont une ligne de crédit non utilisée de 600 millions de dollars, et environ 7 milliards de dollars d’actifs non grevés — dont 2,8 milliards de dollars correspondent à des avions et des moteurs, selon des évaluations actualisées.

La compagnie aérienne a déclaré que ses options de financement, associées à ses liquidités existantes, lui conféraient “la flexibilité et la marge de manœuvre” nécessaires pour faire face à une période prolongée de hausse des prix du carburant.

Elle compte également sur Paisly pour améliorer son résultat d’exploitation. La division des services de voyage a enregistré des résultats trimestriels records et est en bonne voie pour atteindre un résultat d’exploitation de 100 millions de dollars en 2026, cette contribution devant doubler d’ici 2028, a déclaré le président Marty St. George.

JetBlue peut encore dégager une marge positive l’année prochaine même si les prix du kérosène restent supérieurs à 4 dollars le gallon, a déclaré M. St. George, ajoutant que la compagnie était convaincue de pouvoir récupérer intégralement les surcoûts de carburant d’ici début 2027.

Les difficultés liées au carburant, conjuguées aux perturbations météorologiques et au contrôle aérien survenues en début d’année, ont fait perdre environ 48 % de la valeur de l’action JetBlue, ramenant sa capitalisation boursière à environ 890 millions de dollars et faisant de la compagnie la moins performante des transporteurs américains.

“La liquidité et les 2,8 milliards de dollars d’actifs aéronautiques pourraient offrir une marge de manœuvre, mais le retour à la rentabilité dépend du carburant,” ont déclaré les analystes de TD Cowen.

Au troisième trimestre, JetBlue a payé 3,91 dollars le gallon de carburant, soit une hausse de 57 % par rapport à l’année précédente — une augmentation bien supérieure à la hausse de 18,4 % du chiffre d’affaires unitaire, ce qui met en évidence la pression sur les marges que la hausse des tarifs n’a pas encore réussi à compenser.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 17:52:02.

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