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Le cours de l'action J.B. Hunt s'effondre, le groupe de transport routier sous pression
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de J.B. Hunt Transport Services JBHT.O a chuté de plus de 11% après que le directeur financier de cette entreprise de transport routier a annoncé une baisse, par rapport au trimestre précédent, de 5% à 10% de ses bénéfices au troisième trimestre.

La hausse des tarifs de transport, qui s'explique notamment par l'augmentation des prix du diesel et des salaires des chauffeurs à l'approche de la haute saison des fêtes, a considérablement alourdi les coûts de l'entreprise, a déclaré mardi le directeur financier Brad Delco lors de la Morgan Stanley Laguna Conference en Californie.

Voici plus de détails:

* J.B. Hunt tire environ 50% de son chiffre d'affaires trimestriel du segment intermodal, où les marchandises sont acheminées via deux modes de transport ou plus.

* Cependant, un décalage de deux trimestres entre l'évolution des prix dans le secteur intermodal et celle des coûts a empêché l'entreprise de faire face à la hausse des dépenses dans son activité de transport routier.

* Les analystes de Baird ont estimé que cet avertissement montrait que l'entreprise avait été "plus lente qu'elle n'aurait dû l'être" à augmenter ses tarifs, tout en s'appuyant "excessivement" sur la réduction des coûts d'exploitation.

* L'entreprise prévoit environ 25 millions de dollars de coûts supplémentaires liés au recrutement de chauffeurs au troisième trimestre, par rapport au deuxième trimestre, tandis que les coûts de carburant devraient augmenter d'au moins 10 millions de dollars.

* Cette année, les entreprises de transport ont lutté contre la hausse des prix du carburant, alimentée par la guerre en Iran, en la répercutant sous forme de surcoûts sur leurs clients.

* Le secteur a également été confronté à une grave pénurie de chauffeurs qualifiés suite à la décision de Washington d'interdire aux non-citoyens de demander un permis de conduire professionnel.

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J.B.HUNT TRANSP
238,2714 USD NASDAQ -12,74%
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