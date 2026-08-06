Le cours de l'action Iovance s'envole après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** Les actions d'Iovance Biotherapeutics IOVA.O bondissent d'environ 37% pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus d'un an, à 5,95 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 99,3 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 87,83 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le directeur général Frederick Vogt indique que, compte tenu des performances du deuxième trimestre et de la forte tendance de la demande, la société réexamine ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, précédemment annoncées entre 350 et 370 millions de dollars, et qu'elle fera le point à ce sujet au cours du troisième trimestre

** La perte nette trimestrielle par action s’est réduite à 11 centimes, contre une perte de 33 centimes il y a un an

** Au 30 juin 2026, la trésorerie d’Iovance s’élevait à environ 304 millions de dollars et les liquidités actuelles devraient permettre de financer les activités jusqu’au second semestre 2028

** Le cours de l’action a progressé de 116% depuis le début de l’année