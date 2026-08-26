Le cours de l'action Intuit recule après la publication de prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action d'Intuit INTU.O , société mère de TurboTax, recule de près de 10 % à 321,75 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé mardi des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street, ses efforts pour accroître sa clientèle et gagner des parts de marché devant peser sur les ventes à court terme

** “Nous nous attendons à ce que l'action INTU subisse des pressions. Le quatrième trimestre a été solide en soi, mais ce sont les prévisions pour l'exercice 2027 qui feront l'objet de toutes les discussions,” indique Barclays, qui maintient sa recommandation “surpondérer”

** La société prévoit un chiffre d’affaires au premier trimestre compris entre 4,29 et 4,31 milliards de dollars, en deçà d’une estimation de 4,36 milliards de dollars

** Trente-six analystes recommandent en moyenne d’“acheter” le titre; le cours-cible médian s’établit à 408 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d’hier, le titre avait reculé de 46 % depuis le début de l’année