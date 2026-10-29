Le cours de l'action Haleon s'effondre alors que la faible demande de médicaments contre la grippe et les difficultés rencontrées en Chine entraînent une révision à la baisse des perspectives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2026 ont été revues à la baisse, à environ 2,5%

* La croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre est inférieure aux attentes

* Le directeur général prévient le personnel que des choix difficiles devront être faits dans les mois à venir

* La reclassification des ingrédients en Chine a entraîné l'arrêt des importations de Centrum

* Le cours de l'action chute de près de 17%

(Réécriture avec les cours de l'action, ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier, d'un commentaire d'analyste et de graphiques)

par Raechel Thankam Job

Haleon HLN.L a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires, les ramenant en dessous des prévisions du marché, en raison d'une faible demande de médicaments contre la grippe et le rhume et d'un revers réglementaire en Chine, provoquant la plus forte chute journalière jamais enregistrée par l'action du groupe britannique de santé grand public.

Le titre, issu de la scission du laboratoire pharmaceutique GSK GSK.L en juillet 2022, reculait de près de 15% à 13 h 00 GMT, affichant ainsi la plus mauvaise performance parmi les indices de référence européens et britanniques.

Haleon, qui fabrique l'analgésique Advil ainsi que les médicaments contre le rhume Theraflu et Flonase, prévoit pour 2026 une croissance organique de son chiffre d’affaires d’environ 2,5%, soit un chiffre inférieur à la fourchette basse de ses prévisions antérieures (3% à 5%) et aux prévisions des analystes (3,2%), selon un sondage réalisé par la société.

Dans une note consultée par Reuters et adressée au personnel , le directeur général Brian McNamara a averti que la société devait prendre des décisions difficiles. “Nous devrons faire des choix difficiles dans les mois à venir concernant les domaines sur lesquels nous concentrerons nos investissements”, a écrit M. McNamara. “Toutes les décisions ne seront pas faciles, mais elles seront nécessaires pour bâtir une entreprise plus solide et plus durable.”

Haleon a cherché à redynamiser son principal marché, l’Amérique du Nord, en améliorant la visibilité de ses produits dans les rayons des magasins et en lançant de nouveaux produits. Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits, mais les répercussions de la guerre en Iran ont détérioré le moral des consommateurs et une saison grippale tardive a aggravé les difficultés rencontrées par le secteur.

James Edwards-Jones, analyste chez RBC, a déclaré qu’il “semblait désormais difficilement atteignable” que Haleon atteigne la fourchette haute de son objectif de croissance annuelle à moyen terme, compris entre 4% et 6%.

DES “CHOIX DIFFICILES” EN PERSPECTIVE

“Nous savons clairement où nous devons nous améliorer et nous prenons des mesures pour afficher de meilleures performances malgré des marchés difficiles”, a déclaré le directeur général Brian McNamara dans un communiqué après que le chiffre d’affaires du troisième trimestre a également déçu les attentes.

Les commandes en Amérique du Nord ont été affectées, et les ventes de multivitamines Centrum en vente libre en Chine ont fortement souffert des changements de classification des matières premières.

Cette mesure a contraint Haleon à suspendre les importations de ces produits vers la Chine et à procéder à des ajustements de son portefeuille.

“Ce qui est apparu clairement vers la fin du trimestre, c’est qu’il n’y aura pas de solution à court terme à ce problème. Et franchement, à l’heure actuelle, nous ne voyons pas nécessairement de solution d’ici 2027”, a déclaré M. McNamara aux investisseurs.

SAISON GRIPPALE RETARDÉE

M. McNamara a souligné qu’environ 70% de l’activité de Haleon dans le domaine des produits contre le rhume et la grippe provenait de l’extérieur des États-Unis, notamment d’Europe, où la saison n’a pas encore commencé.

La directrice financière, Dawn Allen, a indiqué que ce continent constituait un frein particulier, les consommateurs y recherchant également un meilleur rapport qualité-prix, ce qui nuit à des catégories telles que les vitamines, les minéraux et les compléments alimentaires.

Son concurrent Reckitt RKT.L , qui commercialise également des marques saisonnières de produits contre le rhume et la grippe telles que Mucinex et Strepsils, a revu ses prévisions à la baisse cette semaine en raison de difficultés de production en Amérique du Nord.

(1 $ = 0,7503 £)