Le cours de l'action Gap recule après que Jefferies a abaissé sa recommandation à « conserver »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du distributeur de vêtements Gap

GAP.N recule de 1,2% à 20,7 dollars en pré-ouverture

** Jefferies abaisse sa recommandation sur le titre de « acheter » à « conserver »; la société abaisse également son objectif de cours de 29 $ à 23 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 9,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que « le redressement de la marque Gap est en cours, mais les tendances observées chez Old Navy en matière d’enquêtes de satisfaction et de promotions sont défavorables »

** Jefferies précise que l’augmentation des remises chez Old Navy et la pression persistante sur les prix de vente moyens restent préoccupantes, ces tendances pouvant durer plus longtemps que prévu

** Gap risque de sous-performer les attentes si Old Navy ne parvient pas à afficher une amélioration significative, en particulier dans un contexte plus difficile au second semestre, ajoute la société de courtage

** Sur 21 sociétés de courtage, 12 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 9 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 26 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 18,1% depuis le début de l'année