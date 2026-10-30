Le cours de l'action FedEx Freight s'envole alors que les analystes soutiennent ses objectifs de croissance après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de FedEx Freight FDXF.N a bondi de 14 % vendredi en début de séance, les analystes soutenant les prévisions de croissance de la société de transport routier pour 2027 après qu'elle a annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieures à leurs estimations.

Le titre, coté depuis le 1er juin après la scission de la société de sa maison mère FedEx, est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière de son histoire et son tout premier gain mensuel.

Voici quelques détails supplémentaires.

* FedEx Freight, dont le siège est à Memphis, a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d’affaires ajustés pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations des analystes, et a annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre également supérieures aux estimations

* Les indicateurs du quatrième trimestre pour les principaux moteurs de chiffre d’affaires semblent tous signaler une amélioration par rapport au troisième trimestre et au premier semestre, ont déclaré les analystes d’Evercore ISI

* Jefferies a déclaré que ces résultats montraient que la capacité de la société à atteindre ses objectifs à moyen terme "devenait plus réaliste".

* Marshall Witt, directeur financier de FedEx Freight, a déclaré que la croissance du chiffre d’affaires de la société à l’horizon 2027 serait conforme à un objectif à moyen terme de 4 % à 6 %, tandis que la marge d’exploitation ajustée progresserait vers son objectif de 15 %

* M. Witt a également indiqué que certains clients de l’entreprise amenaient leurs fournisseurs avec eux, soulignant ainsi le potentiel d’augmentation du volume de fret

* Les résultats à court terme de FedEx Freight ont été affectés par les coûts liés à la scission de FedEx et par les dépenses liées aux mises à niveau technologiques, mais l’entreprise s’efforce d’améliorer ses rendements afin de stimuler son chiffre d’affaires