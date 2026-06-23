Le cours de l'action Energy Fuels recule après la signature d'un accord d'acquisition de VAC d'une valeur de 1,9 milliard de dollars

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23 juin - ** Les actions de la société minière Energy Fuels

UUUU.A ont reculé d'environ 8 % à 14,8 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va acquérir le fabricant allemand d'aimants Vacuumschmelze GmbH (VAC) pour environ 1,9 milliard de dollars en espèces et en actions

** Aux termes de l’accord, Energy Fuels acquerra 100 % de VAC auprès d’Ara Partners pour 718 millions de dollars en espèces et 65,9 millions d’actions nouvellement émises

** Energy Fuels annonce un prêt conditionnel de 725 millions de dollars accordé par U.S. Office of Strategic Capital

** La société prévoit la finalisation de la transaction début 2027

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 10,9 % depuis le début de l’année