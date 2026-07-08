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Le cours de l'action du producteur de titane IperionX recule après une offre publique de 50 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions de la société australienne IperionX ( IPX.O ), cotées aux États-Unis, ont chuté de 5,1 % mercredi matin pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, à 24,54 dollars, après la fixation du prix d’une levée de fonds complémentaire de 50 millions de dollars ** Le producteur américain de titane a annoncé mardi soir la mise à prix d'environ 2,3 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 21,98 $ (à raison de 1 ADS pour 10 actions ordinaires)

** Le prix de l'offre représente une décote de 15 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société utilisera le produit net de l'émission pour agrandir son site de production de titane en Virginie et poursuivre le développement de son projet Camden-Titan dans le Tennessee

** Cantor Fitzgerald est le seul teneur de livre

** Suite à cette baisse, l'action a perdu environ 32 % depuis le début de l'année

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