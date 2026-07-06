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Le cours de l'action Dell progresse après que Trump a déclaré : “Allez acheter un ordinateur Dell”
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action Dell Technologies DELL.N progresse de 4,6% à 412 dollars

** Le président américain Donald Trump a déclaré “allez acheter un ordinateur Dell” lors de la toute première cérémonie d’ouverture de la Bourse à la Maison Blanche, organisée à la suite du lancement des comptes Trump

** CNBC rapporte que Trump a acheté pour 1 à 5 millions de dollars d’actions Dell le 10 février, en citant une déclaration éthique déposée auprès du gouvernement

** Sur 28 courtiers, 20 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 8 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 496 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait plus que triplé depuis le début de l'année

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