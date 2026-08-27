Le cours de l'action de Celularity atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois grâce à un accord portant sur la fabrication de la plateforme de thérapie cellulaire de MuseCell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

27 août - ** L'action de la société de biotechnologie Celularity CELU.O a bondi de 78% pour atteindre 1,45 dollar, son plus haut niveau depuis plus de quatre mois

** La société annonce qu'elle fabriquera Dezawa MuseCells, une plateforme expérimentale de thérapie cellulaire, ainsi que des produits dérivés, aux États-Unis dans le cadre d'une collaboration avec MuseCell Innovations

** Elle précise que le programme initial permettra de mettre en place des capacités de production pour Dezawa MuseCells sur son site de Florham Park, dans le New Jersey

** MuseCell estime que cette collaboration élargie pourrait générer plus de 300 millions de dollars d’achats cumulés auprès de Celularity au cours des cinq prochaines années

** La société indique que cette collaboration élargie pourrait créer plus de 200 emplois dans les domaines de la fabrication biopharmaceutique, du contrôle qualité, de l'ingénierie et des fonctions de soutien sur le site du New Jersey

** Ni le traitement cellulaire expérimental de Celularity, le cenplacel-L, ni les produits MuseCell ne sont approuvés par la FDA américaine pour quelque usage que ce soit

** Même après la progression de la séance, le titre a perdu environ 24% depuis le début de l'année