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Le cours de l'action de Casey's General Stores chute après la publication des résultats
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 00:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action de Casey's General Stores Inc

CASY.O a reculé de 10 % mardi après la clôture de la Bourse, à la suite de la publication du rapport trimestriel de l'exploitant de supérettes

** La société a dépassé les prévisions des analystes en matière de chiffre d’affaires et de bénéfice par action ajusté pour le trimestre clos le 31 juillet et a fait état de solides marges sur les carburants

** Cependant, les charges d'exploitation totales ont augmenté, sous l'effet de la hausse des coûts de main-d'œuvre et d'assurance

** Selon LSEG, les recommandations des analystes sur le titre comprennent 14 notes “achat fort” ou “achat” et sept notes “conserver”

** Le titre CASY affiche une hausse de 33 % depuis le début de l’année à la clôture de mardi, contre une progression d’environ 14 % pour le Nasdaq .IXIC

** Le titre a clôturé en baisse de 3 % lors de la séance régulière

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