Le cours de l'action de Backblaze, société spécialisée dans le stockage de données pour l'IA, recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de Backblaze ( BLZE.O ), plateforme de stockage basée sur l'IA, ont chuté de 8,6% à 17,55 dollars lors des négociations après clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société BLZE, basée à San Francisco, annonce une émission privée d’obligations convertibles d’un montant de 150 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031

** La société, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 1,2 milliard de dollars, a l'intention d'utiliser la majeure partie du produit net de l'émission pour ses besoins généraux et ses dépenses d'investissement

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de « capped call », destinées à atténuer la dilution potentielle

** BofA est le chef de file de l’opération ** En juin, BLZE a signé un contrat de stockage IA d’une durée de 5 ans et d’un montant de 335 millions de dollars avec la société de néocloud CoreWeave CRWV.O

** L'action BLZE a clôturé en baisse de 1% à 19,20 dollars mardi. Elle a plus que quadruplé au cours des six derniers mois

** Six analystes sur sept attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », un seul recommande de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 23 dollars, selon les données de LSEG