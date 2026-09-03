Le cours de l'action d'Ultragenyx Pharma s'effondre après l'échec d'un essai clinique sur un médicament destiné au traitement d'une maladie rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** L'action d'Ultragenyx Pharmaceutical
RARE.O recule de 45,5 % à 14,4 dollars en pré-ouverture
** Le médicament de la société, l’apazunersen , n’a pas atteint son objectif principal lors d’un essai clinique de phase avancée portant sur le syndrome d’Angelman, une maladie qui affecte le système nerveux et entrave le développement cérébral normal pendant l’enfance
** Le médicament n’a pas montré d’amélioration significative des capacités cognitives ou du développement global des enfants par rapport au placebo
** Ultragenyx a déclaré qu’elle réexaminait l’avenir du programme apazunersen
** Ces résultats sont “sans ambiguïté négatifs” et cet échec “accroît le risque pour les concurrents” tels qu’Ionis IONS.O , qui mènent actuellement leurs propres essais cliniques de phase avancée similaires sur le syndrome d’Angelman
** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 15,4 % depuis le début de l’année
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