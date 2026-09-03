Malte: protestations après l'acquittement d'un magnat accusé du meurtre d'une journaliste

La journaliste Daphne Caruana Galizia a été tuée en 2017 dans l’explosion d’une voiture piégée, suscitant une indignation internationale. ( AFP / Matthew Mirabelli )

Des centaines de personnes ont manifesté tard mercredi dans la capitale maltaise, La Valette, pour dénoncer l'acquittement d'un homme d'affaires accusé d'avoir commandité le meurtre d'une journaliste d’investigation.

Près de neuf ans après l'assassinat à la voiture piégée de Daphne Caruana Galizia, cet acquittement suscite l'indignation de la société civile maltaise et des organisations internationales de défense de la liberté de la presse.

Le Parti nationaliste, parti d'opposition qui a organisé la manifestation, a demandé que les parlementaires soient rappelés de leurs vacances d'été pour une session extraordinaire consacrée à l'affaire.

Quelques heures plus tôt, le magnat Yorgen Fenech était sorti libre du tribunal après le verdict, sous les cris d'"assassin!" lancés par certains manifestants.

Cinq personnes ont jusqu'à présent été condamnées pour avoir fourni les explosifs et exécuté le contrat sur la tête de la journaliste, qui dénonçait sans relâche la corruption sur cette petite île au coeur de la Méditerranée.

Le Comité pour la protection des journalistes a déclaré jeudi, dans un communiqué, qu'il continuerait à "oeuvrer pour que tous ceux impliqués dans son meurtre répondent de leurs actes".

Le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias a affirmé que le verdict envoyait un "message inquiétant", tandis que Reporters sans frontières (RSF), autre organisation de défense des médias, s'est dite "au-delà de l'indignation".

"La justice doit être pleinement rendue et les autorités maltaises doivent mettre en oeuvre les mesures attendues depuis trop longtemps pour rendre justice à Daphne et sa famille, et protéger les journalistes", a déclaré RSF dans un communiqué.

Le gouvernement maltais a indiqué mercredi qu'il "prenait acte" du verdict et appelé à la "prudence dans les commentaires publics" sur l'affaire.

Surnommée "WikiLeaks à elle seule", Daphne Caruana Galizia avait mis au jour la corruption au plus haut niveau du pays, braquant les projecteurs sur les liens opaques entre les élites économiques et politiques de Malte.

Son assassinat a placé Malte, le plus petit Etat membre de l'Union européenne, sous les feux de l'actualité en raison de ses défaillances apparentes en matière d'Etat de droit.

Rendre compte

Le meurtre a également entraîné une crise politique et la démission du Premier ministre de l'époque, Joseph Muscat, en janvier 2020, après des manifestations massives contre ce qui était perçu comme ses efforts pour protéger ses amis et alliés de l’enquête.

Une enquête publique qui a duré deux ans et dont les conclusions ont été publiées en juillet 2021 a conclu que l'Etat devait "assumer la responsabilité" de ce meurtre en raison du "climat d'impunité" que le gouvernement avait instauré.

Yorgen Fenech, un magnat dont les intérêts commerciaux couvrent les secteurs de l'énergie et du tourisme, avait été arrêté sur son yacht en 2019 alors qu'il tentait de quitter Malte.

Les procureurs avaient accusé Yorgen Fenech d'avoir ordonné l'assassinat de la journaliste parce qu'elle était sur le point de publier un article compromettant sur son oncle.

En octobre 2022, deux frères avaient été condamnés à 40 ans de prison chacun pour l'assassinat de Daphne Caruana Galizia. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir fabriqué, posé et fait exploser la bombe ayant tué la journaliste près de son domicile.

Puis en juin 2025 deux autres hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir fourni l'explosif utilisé lors de l'attentat.

"Il est désormais grand temps que tous ceux qui ont permis, facilité ou protégé ces assassins rendent des comptes", a déclaré la famille de Daphne Caruana Galizia dans un communiqué mercredi.