Le cours de l'action Chipotle progresse alors que la chaîne de burritos met l'accent sur la relance de la fréquentation

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L'action de Chipotle Mexican Grill

CMG.N a progressé de 7 % jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, les efforts déployés par le directeur général Scott Boatwright pour attirer à nouveau les clients grâce au lancement de nouveaux plats et à une campagne marketing intensive semblant porter leurs fruits.

La chaîne de burritos prévoit de clôturer le trimestre en cours avec une hausse de son chiffre d'affaires à périmètre constant d'environ 3 % à 4 %, contre une progression de 2,1 % enregistrée au cours des trois mois clos en septembre, ont déclaré des dirigeants lors d'une conférence téléphonique post-résultats mercredi.

Voici quelques détails:

* En début de semaine, l’entreprise a annoncé le retour de sa poitrine de bœuf fumée pour une durée limitée à compter du 5 novembre, juste à temps pour les fêtes de fin d’année et la saison de football américain

* Chipotle fait face à la hausse du prix du bœuf et à l’augmentation des frais de transport due à la flambée des prix du diesel en augmentant les prix de son menu d’environ 3 % au quatrième trimestre

* La marge d'exploitation a chuté à 13,7 % au troisième trimestre, contre 15,9 % un an plus tôt, et le bénéfice par action ajusté de 27 centimes a été inférieur aux estimations

* “Nous avons sous-estimé la volonté de Chipotle de sacrifier sa marge et d’investir dans le marketing pour stimuler les ventes à périmètre constant”, a déclaré Andrew Charles, analyste chez TD Cowen

* Au moins quatre sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre

* Alors que des signes de stabilisation de la fréquentation commençaient à apparaître, un environnement macroéconomique plus difficile pourrait retarder une reprise significative des ventes, ont déclaré les analystes de Jefferies