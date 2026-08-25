Le cours de l'action Cerebras s'effondre de 16% après la publication de résultats qui n'ont pas convaincu les investisseurs (12 août)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 1: suppression de la mention selon laquelle l'entreprise n'aurait pas atteint ses estimations de chiffre d'affaires à la suite d'une révision des chiffres comparables par LSEG; ajout du chiffre d'affaires de base dans le dernier paragraphe; cette erreur figurait dans une version précédente de l'article)

* La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 880 millions et 890 millions de dollars

* Relève ses prévisions de marge brute ajustée annuelle à une fourchette comprise entre 41%-43%

* Le chiffre d'affaires lié au matériel recule à 54,1 millions de dollars, contre 70,3 millions il y a un an

par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

Le cours de Cerebras Systems CBRS.O , concepteur de puces d’IA, a chuté de 16% mercredi en séance prolongée après la publication de ses résultats trimestriels, ce qui suggère que Wall Street était prêt à sanctionner les valeurs de l’IA surévaluées si celles-ci affichaient un recul sur l’un de leurs indicateurs clés.

L'action de la société a progressé de plus de 41% par rapport à son cours d'introduction en bourse , portée par l'optimisme quant à la demande pour ses puces spécialisées, présentées comme capables de rivaliser avec les processeurs haut de gamme du leader du marché, Nvidia NVDA.O . Elle a clôturé en hausse de 11,6% en séance régulière.

Il s’agit des résultats du deuxième trimestre de Cerebras en tant que société cotée, et la chute observée après la clôture du marché montre que les investisseurs tentent toujours d’évaluer à sa juste valeur une entreprise qui subit la pression de devoir prouver que son activité peut se développer de manière rentable.

Tout signe de ralentissement de l’adoption par les clients pourrait renforcer les doutes quant à la capacité de Cerebras à gagner des parts de marché au détriment de Nvidia, qui a intensifié ses efforts pour conquérir le marché en forte croissance de l’inférence IA grâce à une technologie sous licence de la start-up Groq .

La marge brute ajustée de Cerebras au deuxième trimestre clos le 30 juin a baissé d’environ 5 points de pourcentage en raison de coûts plus élevés liés à la location de capacités de calcul précédemment déployées chez d’autres clients, a déclaré le directeur financier Bob Komin lors d’une conférence téléphonique post-résultats, alors même que la société prévoit de multiplier par plus de 10 sa capacité de production cette année.

La marge brute ajustée du deuxième trimestre s’est établie à 40,6%, contre 46,5% au cours des trois mois précédents.

Cerebras a néanmoins relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de marge brute, et a indiqué ne pas connaître de pénuries d’approvisionnement aussi graves que celles rencontrées par d’autres concepteurs de puces.

Le produit phare de Cerebras, le « wafer-scale engine », est une puce unique de la taille d’une assiette contenant des billions de transistors, une conception qui, selon l’entreprise, est plus efficace que de relier entre eux des milliers de processeurs graphiques plus petits, comme le fait Nvidia.

L'entreprise, basée à Sunnyvale, en Californie, commercialise à la fois du matériel informatique et l'accès à ses puces via une activité cloud, dont le chiffre d'affaires a pratiquement quadruplé pour atteindre 126 millions de dollars par rapport au même trimestre de l'année précédente. En revanche, ses ventes de matériel ont reculé à 54,1 millions de dollars, contre 70,3 millions il y a un an.

LA MÉMOIRE INTÉGRÉE AU CHIP: UN ATOUT POUR L’APPROVISIONNEMENT

L’intégration de la mémoire directement sur la puce a atténué l’impact de la flambée des prix de la mémoire et a placé Cerebras en meilleure position pour rivaliser avec Nvidia, a déclaré le directeur général Andrew Feldman à Reuters lors d’un entretien.

“Les prix de Nvidia ont explosé à cause des prix de la mémoire HBM”, a déclaré M. Feldman, faisant référence à la mémoire à large bande passante intégrée aux processeurs d’IA. “C’est un champ de bataille, et s’ils ne parviennent pas à livrer ou s’ils subissent des hausses de prix significatives sur les composants, cela nous aide bien sûr.”

La production de puces d’IA de pointe est concentrée chez le fabricant TSMC 2330.TW , qui est confronté à des pénuries de capacité pour les plaquettes de silicium qu’il vend dans le cadre de ses procédés de fabrication les plus avancés, utilisés notamment par AMD et Nvidia.

Cerebras utilise le procédé en 5 nanomètres de TSMC pour fabriquer ses puces, ce qui signifie que l’entreprise peut accéder plus facilement à l’approvisionnement car “la pression y est moindre que sur les nœuds de 2 et 3 nanomètres”, a expliqué M. Feldman.

L’entreprise s’efforce également d’augmenter rapidement ses volumes de production de puces afin d’honorer un contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars visant à fournir des capacités de calcul IA à OpenAI, un accord considéré comme essentiel pour justifier sa valorisation.

Elle prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires ajusté compris entre 880 millions et 890 millions de dollars, soit un montant supérieur à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 855 millions et 865 millions de dollars. M. Komin a indiqué que l’entreprise prévoyait de plus que tripler son chiffre d’affaires en 2027.

Cerebras a également revu à la hausse ses prévisions de marge brute ajustée annuelle, les portant à 41%-43%, contre 38%-41% auparavant.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 74,3% pour atteindre 180,11 millions de dollars. Le chiffre d’affaires de base s’est élevé à 209,87 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 194,23 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. La perte ajustée s’est établie à 6,91 millions de dollars, en baisse par rapport à la perte de 40,5 millions de dollars enregistrée il y a un an.