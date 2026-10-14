Le cours de l'action BlackRock progresse grâce à une forte hausse de ses bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - ** Les actions de BlackRock BLK.N progressent de près de 4% avant l'ouverture du marché
** La société annonce une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, portée par la hausse des commissions alors que les marchés sont restés résilients
** Les actifs sous gestion passent de 13.460 milliards de dollars un an plus tôt à 15.490 milliards de dollars, grâce à 134,5 milliards de dollars de nouveaux flux vers ses ETF iShares et à la hausse des valorisations des investissements
** Depuis le début de l’année, l’action BLK recule d’environ 0,4%, contre une hausse de 14% pour l’indice S&P 500 .SPX
** Sur les 20 analystes couvrant le titre, 18 attribuent une recommandation « acheter » ou « acheter fortement » et 2 une recommandation « conserver », selon LSEG
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