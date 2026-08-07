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Le cours de l'action Airbnb progresse alors que les investisseurs saluent la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et les retombées positives de l'IA
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel s'élèvent désormais à au moins une quinzaine de pour cent

* L'IA réduit les coûts du service client par réservation

par Anshuman Tripathy

Vendredi, l’action Airbnb ABNB.O a progressé de 9% en pré-ouverture, la révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel de la société de location de vacances ayant apaisé les craintes concernant les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur la demande mondiale de voyages.

Alors que la guerre en Iran entre dans son sixième mois, les hôteliers et les agences de voyage en ligne misent sur une demande de loisirs stable et sur une multitude d’événements sportifs internationaux à venir pour aider à compenser tout impact éventuel.

"Malgré le conflit en cours au Moyen-Orient, nous continuons d’observer une forte demande sous-jacente à l’échelle mondiale", a déclaré jeudi la directrice financière Elinor Mertz, ajoutant que la société ne prévoyait pas d’impact significatif pour le trimestre en cours.

Par ailleurs, Airbnb a également souligné le succès de son utilisation des outils d’IA, alors que l’essor de cette technologie avait fait craindre des perturbations pour les agences de voyage traditionnelles. En début de semaine, Booking

BKNG.O a indiqué que ses investissements dans l’IA généraient un retour sur investissement positif.

Airbnb table sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel d’au moins le milieu de la dizaine de pour cent, contre une prévision antérieure comprise entre le début et le milieu de la dizaine de pour cent, en invoquant la résilience de la demande touristique.

"Outre le développement de ses services et de ses expériences, Airbnb élargit son offre hôtelière, à tel point que le nombre de nuitées a progressé trois fois plus vite que celui des logements. Nous estimons que ces segments généreront des milliards de réservations supplémentaires d’ici la fin de la décennie", a déclaré Dan Wasiolek, analyste chez Morningstar.

Airbnb a annoncé un chiffre d’affaires de 3,61 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 3,57 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de D.A. Davidson ont qualifié Airbnb d'"agence de voyage en ligne la mieux placée" pour faire face aux turbulences géopolitiques régionales, à un contexte inflationniste et aux risques liés au trafic généré par l’IA, en soulignant l’importance de son chiffre d’affaires aux États-Unis, la grande variété de types d’hébergements proposés et l’étendue géographique de ses annonces.

AUCUNE RÉSERVE CONCERNANT L'IA

"L’IA est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Airbnb", a déclaré le directeur général Brian Chesky lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les dirigeants de l’entreprise ont souligné que les coûts liés au service client par réservation avaient baissé d’environ 16% en glissement annuel, en partie grâce aux améliorations apportées à son assistant IA.

Les analystes de Needham ont noté qu’Airbnb se réorganisait pour gagner en agilité grâce à l’IA, tandis que Wedbush a indiqué que ces initiatives accéléraient le rythme de lancement des produits et favorisaient la réduction des coûts.

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