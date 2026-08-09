Le fils de Jamel Debbouze passe des essais à Angers

« C’est trop calme Angers, j’aime pas trop beaucoup ça.» Fils de l’acteur et humoriste Jamel Debbouze, Léon poursuit sa carrière de jeune footballeur. Passé par l’académie du Paris Saint-Germain – le club que supporte son daron Numérobis -, Léon Debbouze passait des tests avec les U19 d’Angers ce week-end. Le milieu de terrain de 17 ans est entré à la mi-temps d’un match de préparation face à Laval samedi sous les yeux de père, présent en tribune.

Du Parc des Princes au stade Salpinte d’Angers

Habitué au Carré VIP du Parc des Princes, Jamel Debbouze a cette fois posé ses fesses sur les sièges du modeste stade Salpinte d’Angers où son fils jouait sous les couleurs du SCO. Sa présence a été relatée par le média de supporter Incroyable SCO .…

MBC pour SOFOOT.com