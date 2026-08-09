Chelsea tenu en échec par un club malaisien

Johor 3-3 Chelsea

Buts : Aiman (14 e ), Arribas (65 e ), Bergson (87 e ) pour les Tigres du Sud // Delap (43 e et 62 e ) et Glauder (89 e , CSC)

Malaisant. La Malaisie se souviendra de ce 9 août 2026, le jour où un de ses clubs, le Johor DT a tenu en échec Chelsea en match amical au terme d’un match spectaculaire conclu sur le score de 3-3. Xabi Alonso avait certes titularisé de nombreux jeunes au lendemain de la rencontre amicale remportée 3-0 contre l’AC Milan, mais qu’importe : le club de la ville de Johor Bahru situé à proximité de Singapour a marqué les esprits. …

MBC pour SOFOOT.com