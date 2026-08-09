Chelsea tenu en échec par un club malaisien
Johor 3-3 Chelsea
Buts : Aiman (14 e ), Arribas (65 e ), Bergson (87 e ) pour les Tigres du Sud // Delap (43 e et 62 e ) et Glauder (89 e , CSC)
Malaisant. La Malaisie se souviendra de ce 9 août 2026, le jour où un de ses clubs, le Johor DT a tenu en échec Chelsea en match amical au terme d’un match spectaculaire conclu sur le score de 3-3. Xabi Alonso avait certes titularisé de nombreux jeunes au lendemain de la rencontre amicale remportée 3-0 contre l’AC Milan, mais qu’importe : le club de la ville de Johor Bahru situé à proximité de Singapour a marqué les esprits. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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