Le gros coup de Monaco

Liverpool 2-3 Monaco

Buts : Isak (16 e ) et Wirtz (29 e ) pour les Reds // Golovin (44 e SP), Biereth (56 e ) et Brunner (88 e ) pour l’ASM

Ça faisait longtemps ! Vingt-deux ans après une défaite 2-0 sur des buts de Djibril Cissé et Milan Baros, Monaco effectuait son retour à Liverpool ce dimanche. Avec moins d’enjeu, mais l’ASM a réussi à gâcher la première d’Andoni Iraola à Anfield (2-3). Décisif face à Florian Wirtz (7 e ) et Cody Gakpo (13 e ), Lukas Hradecky n’a rien pu faire sur la frappe rasante d’Alexander Isak, au bout d’une belle combinaison avec Ryan Gravenberch (1-0, 16 e ) . Wirtz a profité d’un cafouillage pour pousser le ballon au fond et enfoncer le clou au moment où l’ASM était totalement étouffée (2-0, 29 e ) .…

QB, à Anfield pour SOFOOT.com