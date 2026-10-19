 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action Abivax chute après la publication des résultats d'un médicament concurrent, selon un opérateur boursier
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:48

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action Abivax ABVX.PA recule d'environ 3%, effaçant une partie de ses gains après avoir chuté de 9,9%

** Un trader souligne que le comprimé GILD.O de Gilead, concurrent d’Abivax, a donné de bons résultats lors d’un essai clinique de phase intermédiaire sur une maladie intestinale

** Gilead a déclaré que son comprimé expérimental à prise unique quotidienne, l’emvistegrast , avait réduit les symptômes de la colite ulcéreuse modérée à sévère, une maladie intestinale chronique, chez un plus grand nombre de patients que le placebo

** L'obefazimod d'Abivax a atteint l'objectif principal lors d'un essai de phase avancée en juin, et la société a déclaré en juillet qu'elle était toujours en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration américaine d'ici la fin de l'année

** Compte tenu de la baisse enregistrée lors de cette séance, le titre a perdu 37% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABIVAX
74,7000 EUR Euronext Paris -5,38%
GILEAD SCIENCES
156,1900 USD NASDAQ -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 839,93 -1,47%
Pétrole Brent
108,35 +2,52%
HAFFNER ENERGY
0,71 +1,43%
EUTELSAT
1,688 -4,42%
TOTALENERGIES
80,63 -0,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank