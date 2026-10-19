Le cours de l'action Abivax chute après la publication des résultats d'un médicament concurrent, selon un opérateur boursier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action Abivax ABVX.PA recule d'environ 3%, effaçant une partie de ses gains après avoir chuté de 9,9%

** Un trader souligne que le comprimé GILD.O de Gilead, concurrent d’Abivax, a donné de bons résultats lors d’un essai clinique de phase intermédiaire sur une maladie intestinale

** Gilead a déclaré que son comprimé expérimental à prise unique quotidienne, l’emvistegrast , avait réduit les symptômes de la colite ulcéreuse modérée à sévère, une maladie intestinale chronique, chez un plus grand nombre de patients que le placebo

** L'obefazimod d'Abivax a atteint l'objectif principal lors d'un essai de phase avancée en juin, et la société a déclaré en juillet qu'elle était toujours en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration américaine d'ici la fin de l'année

** Compte tenu de la baisse enregistrée lors de cette séance, le titre a perdu 37% depuis le début de l'année