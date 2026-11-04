Le cours de l'action 3M s'envole après un accord à l'amiable de 7,35 milliards de dollars concernant les "substances chimiques éternelles"

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* L'accord concerne pas moins de 120.000 plaignants

* 3M prévoit une charge avant impôts de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre

* Un juge suspend une procédure collective multi-districts relative à des dommages corporels

* L'action 3M atteint son plus haut niveau depuis 2018

par Jonathan Stempel, Anshuman Tripathy et Vallari Srivastava

L'action 3M MMM.N a atteint mercredi son plus haut niveau depuis huit ans et demi après que l'entreprise de produits industriels a accepté de verser 7,35 milliards de dollars pour régler un litige intenté par des personnes affirmant avoir subi des préjudices corporels causés par ses "produits chimiques éternels", et que les responsables de 3M ont estimé qu'un nombre suffisant de plaignants adhérerait à l'accord pour que celui-ci entre en vigueur.

Les indemnités couvriraient les demandes d’indemnisation pour préjudice corporel liées à la mousse anti-incendie fabriquée par 3M et seraient versées sur une période de neuf ans à jusqu’à 120.000 personnes, a déclaré mercredi la société basée à St. Paul, dans le Minnesota. Elle a annoncé cet accord mardi après la clôture des marchés américains.

Le litige porte sur les PFAS, abréviation de "substances per- et polyfluoroalkylées", présentes dans les produits fabriqués par 3M.

Ces "substances chimiques éternelles" ne se dégradent pas facilement dans le corps humain ni dans l’environnement, et ont été associées à des problèmes de santé, notamment un taux de cholestérol élevé, un faible poids à la naissance et des cancers du rein et des testicules.

La société n’a pas reconnu sa responsabilité et prévoit de comptabiliser au quatrième trimestre une charge avant impôts de 5,8 milliards de dollars, correspondant à la valeur actuelle des paiements futurs.

L’analyste d’UBS Amit Mehrotra a écrit que les investisseurs s’attendaient à un règlement d’environ 10 milliards de dollars, et que cet accord lève une "pression significative" qui pesait sur l’action 3M.

À son plus haut niveau, l’action 3M a progressé de 10 % mercredi pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2018, lorsqu’elle s’échangeait au-dessus de 200 dollars. En fin d’après-midi, le titre gagnait 9,8 % à 194,37 dollars.

Cet accord porte sur environ 99 % des demandes d’indemnisation pour préjudice corporel, qu’elles relèvent ou non du litige multidistrict concernant la "mousse filmogène aqueuse" devant le tribunal fédéral de Charleston, en Caroline du Sud.

LE JUGE APPELLE À "CONSACRER BEAUCOUP DE TEMPS ET D’EFFORTS"

Kevin Rhodes, directeur des affaires juridiques de 3M, a déclaré mercredi lors d’une conférence téléphonique que cet accord visait à régler les demandes d’indemnisation actuelles et futures liées aux PFAS, et que 3M verserait la majeure partie des sommes entre 2028 et 2033.

M. Rhodes a précisé que 3M pourrait se retirer si un nombre insuffisant de plaignants acceptait l’accord, "même si nous ne pensons pas que cela se produira".

Mercredi, le juge fédéral américain Richard Gergel a suspendu les procédures pour préjudice corporel engagées contre 3M dans le cadre de ce litige, estimant que l’entreprise et les plaignants devaient consacrer "beaucoup de temps et d’efforts" à la mise en œuvre de l’accord.

Dans un communiqué commun, les avocats des plaignants, David Hoyle et Fred Thompson, ont déclaré que cet accord profitait à des milliers de personnes qui "cherchaient des réponses et des responsabilités" depuis près d’une décennie.

La mousse a souvent été utilisée pour éteindre des incendies de forte intensité, notamment sur des bases militaires et dans des aéroports.

Les PFAS présents dans les équipements de protection des pompiers comprenaient également le matériau réfléchissant Scotchlite de 3M.

L’entreprise a déclaré avoir cessé la fabrication de PFAS en 2025.

L'accord conclu mardi fait suite à celui de 10,3 milliards de dollars conclu par 3M en 2023 avec des villes et communes américaines qui affirmaient que ses PFAS avaient contaminé l'eau potable, ainsi qu'à un accord similaire de 400 à 450 millions de dollars conclu par 3M en 2025 avec l'État du New Jersey.

De nombreuses autres entreprises, notamment DuPont DD.N et ses filiales Corteva CTVA.N et Chemours CC.N , font également l'objet de poursuites judiciaires liées aux PFAS.