Le cours de Kura Oncology s'envole après que son directeur général a racheté des actions

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25 août - ** L'action de Kura Oncology ( KURA.O ) a vu son cours grimper de 7,4 % à 13,32 dollars, son plus haut niveau depuis novembre 2024, en début de séance mardi, après que son directeur général a annoncé un nouvel achat d'actions ** Le directeur général Troy Wilson a acheté lundi 100.000 actions à un prix moyen pondéré de 12,39 dollars, pour une valeur d'environ 1,2 million de dollars, selon un document réglementaire ** Le 17 août, M. Wilson avait déjà annoncé l'achat de 100.000 actions à un prix moyen pondéré de 11,12 dollars, comme l'indique un document déposé auprès de la SEC

** M. Wilson détient désormais 435.456 actions directement dans KURA et 779.194 actions dans deux comptes fiduciaires

** Les achats effectués par des initiés sont souvent considérés comme un signe de confiance dans les perspectives d'avenir d'une entreprise; ces transactions représentent un investissement significatif de la part de son dirigeant

** Basée à San Diego, en Californie, KURA compte environ 88,96 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 1,1 milliard de dollars ** Le 12 août, la société a annoncé une perte au deuxième trimestre inférieure aux prévisions et a généré 9,1 millions de dollars de chiffre d’affaires net grâce aux ventes de son médicament contre le cancer du sang, le Komzifti

** L'action KURA affiche désormais une hausse d'environ 49 % depuis le début du mois d'août, ce qui porte sa progression à environ 30 % depuis le début de l'année