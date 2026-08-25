Le cours de Kura Oncology s'envole après que son directeur général a acheté davantage d'actions

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25 août - ** L'action de Kura Oncology ( KURA.O ) a progressé de 7,4% à 13,32 $, son plus haut niveau depuis novembre 2024, en début de séance mardi, après que son directeur général a annoncé un nouvel achat d'actions ** Selon un document réglementaire, le directeur général Troy Wilson a acheté lundi 100 000 actions à un cours moyen pondéré de 12,39 $, pour une valeur d’environ 1,2 million de $ ** Le 17 août, Wilson avait déjà annoncé l'achat de 100 000 actions à un prix moyen pondéré de 11,12 $, comme l'indique un document déposé auprès de la SEC

** Wilson détient désormais directement 435 456 actions de KURA et 779 194 actions dans deux comptes fiduciaires

** Les achats effectués par des initiés sont souvent considérés comme un signe de confiance dans les perspectives commerciales d’une entreprise; ces transactions représentent un investissement significatif de la part de son dirigeant principal

** Basée à San Diego, en Californie, KURA compte environ 88,96 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 1,1 milliard de $ ** Le 12 août, la société a annoncé une perte au deuxième trimestre inférieure aux prévisions et a généré 9,1 millions de $ de chiffre d'affaires net, grâce aux ventes de son médicament contre le cancer du sang, le Komzifti

** L'action KURA affiche désormais une hausse d'environ 49% en août, ce qui porte sa progression à environ 30% depuis le début de l'année