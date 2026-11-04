Le cours de Datadog s'effondre après la publication de ses résultats, les prévisions pour le quatrième trimestre s'avérant décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

4 novembre - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog DDOG.O s'effondre de 13,5% à 191,10 dollars, en passe de connaître sa pire journée depuis trois mois

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 35% pour atteindre 1,20 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,15 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté, à 81 cents, a également dépassé les estimations de 65 cents

** Toutefois, les prévisions de chiffre d'affaires de la société pour le quatrième trimestre, à 1,2 milliard de dollars, ne laissent entrevoir qu'une hausse de 3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui correspond aux attentes des analystes, selon TD Cowen

** Les investisseurs s’inquiètent également de la baisse de l’activité des clients à forte dépense, la société n’ayant enregistré que 140 nouveaux clients à forte dépense contre 170 au trimestre précédent, selon TD Cowen

** La recommandation moyenne de 32 analystes sur 49 est "acheter", 14 analystes recommandant "acheter fortement", 2 "conserver" et 1 "vendre"; leur objectif de cours médian est de 300 dollars – données compilées par LSEG

**En tenant compte de l'évolution en séance, le titre a progresséde 42% depuis le début de l'année