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Le cours de Datadog s'effondre après la publication de ses résultats, les prévisions pour le quatrième trimestre s'avérant décevantes
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 14:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog DDOG.O s'effondre de 17,5% à 182 dollars avant l'ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 35% pour atteindre 1,20 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,15 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté, à 81 cents, a également dépassé les estimations de 65 cents

** Toutefois, les prévisions de chiffre d’affaires de la société pour le quatrième trimestre, à 1,2 milliard de dollars, ne laissent entrevoir qu’une hausse de 3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui correspond aux attentes des analystes, selon TD Cowen

** Les investisseurs s'intéressent également à la baisse de l'utilisation par les clients à forte dépense, la société ayant enregistré 140 nouveaux clients à forte dépense contre 170 au trimestre précédent, indique TD Cowen

** La recommandation moyenne de 32 analystes sur 49 est “acheter”, 14 analystes recommandant “acheter fortement”, 2 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 300 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 62,16%

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