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Le cours de Celsius recule après que la Deutsche Bank a abaissé sa recommandation de “achat” à “conserver”
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 14:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings CELH.O recule de près de 6 % à 33,12 dollars en pré-ouverture

** La Deutsche Bank abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver” et relève son objectif de cours de 30 à 35 dollars

** La société de courtage indique que les tendances fondamentales de CELH se sont encore affaiblies au cours du deuxième trimestre, au lieu de se stabiliser comme prévu

** “Il est peu probable que des signes d’une reprise durable de la marque phare Celsius apparaissent avant l’année civile 2027” - société de courtage

** 19 des 25 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et 6 la note “conserver”; l’objectif de cours médian s’établit à 40,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de près de 26 % depuis le début de l’année

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