Le cours de Cava s'envole après la publication de résultats trimestriels encourageants

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11 août - ** L'action de la chaîne de restaurants Cava

CAVA.N a progressé d'environ 9 % pour atteindre 66,95 dollars lors des négociations après clôture

** L'entreprise a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour sa cuisine méditerranéenne abordable

** Le chiffre d’affaires des restaurants comparables au deuxième trimestre a progressé de 9 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 7,63 %, tandis que la fréquentation a augmenté de 5,3 %

** La société indique avoir été affectée par la baisse de la confiance des consommateurs vis-à-vis des repas au restaurant en raison de l’épidémie de cyclosporiase avant que les ventes ne rebondissent, et précise qu’elle n’a pas été touchée par la récente épidémie de salmonellose

** Elle maintient toutefois ses prévisions annuelles malgré les récentes préoccupations en matière de sécurité alimentaire, le contexte macroéconomique et les pressions inflationnistes, notamment la hausse des prix de l'essence

** Le cours de l'action a chuté d'environ 28 % au cours des 12 derniers mois