Le cours d'Ingram Micro recule suite à la cession d'actions par Platinum Equity pour un montant de 285 millions de dollars

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3 novembre - ** Les actions d'Ingram Micro ( INGM.N ), distributeur de produits informatiques, ont reculé de 4 % à 25,90 dollars avant l'ouverture mardi, après la fixation du prix d'une offre secondaire

** INGM, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, a annoncé lundi en fin de journée que 11 millions d’actions avaient été vendues par une filiale de l’actionnaire majoritaire Platinum Equity au prix de 25,90 dollars, ce qui représente un produit brut d’environ 284,9 millions de dollars

** Par ailleurs, INGM rachètera 1 million d’actions auprès du seul teneur de livre, Goldman Sachs, dans le cadre de cette offre

** Cette cession ramène la participation de la société d’investissement Platinum à environ 151,4 millions d’actions; après l’opération, et en tenant compte du rachat d’actions, INGM compte environ 229,1 millions d’actions en circulation, selon le prospectus

** Platinum, société basée à Beverly Hills et fondée par l’homme d’affaires milliardaire Tom Gores, a cédé sa participation lors de l’offre secondaire de septembre au prix de 27,25 dollars

** Jeudi en fin de journée, INGM a annoncé que ses résultats du troisième trimestre avaient dépassé les prévisions en termes de chiffre d’affaires et de résultat net, selon LSEG, précisant que la croissance avait été la plus forte dans les segments “Advanced Solutions” (notamment les infrastructures GPU et IA) et “Cloud-based Solutions”

** Lundi, l'action INGM a clôturé en baisse de 5 % à 26,98 $, ramenant son gain depuis le début de l'année à 26 %

** Sur 15 analystes, 7 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 8 recommandent de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 32,50 dollars