Le cours d'Amazon s'envole après des ventes au deuxième trimestre supérieures aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions d'Amazon ( AMZN.O ), le géant du commerce électronique, ont progressé de 8,6 % pour atteindre 255,75 dollars lors des négociations après clôture

** Le chiffre d'affaires net de la société au deuxième trimestre a augmenté de 20 % pour atteindre 200,6 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 196,47 milliards de dollars – données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services au deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 42,2 milliards de dollars, contre des estimations de 40,51 milliards de dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 197,0 milliards et 202,0 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 204,07 milliards de dollars

** À la clôture de jeudi, l'action avait progressé de 2 % depuis le début de l'année