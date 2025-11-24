Le constructeur indien d'avions à réaction Tejas, HAL, estime que l'accident de Dubaï est un cas isolé

L'entreprise indienne Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) HIAE.NS a déclaré lundi que le crash d'un avion de chasse Tejas à Dubaï la semaine dernière était un événement isolé causé par des circonstances exceptionnelles, sans fournir d'autres détails.

Vendredi, un avion de chasse Tejas s'est écrasé dans une boule de feu devant des spectateurs horrifiés lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï. L'armée de l'air indienne a déclaré qu'elle allait mettre en place une commission d'enquête pour déterminer les causes de l'accident.

L'entreprise publique Hindustan Aeronautics fabrique l'avion, qui est équipé de moteurs General Electric GE.N . Les deux entreprises ont déclaré qu'elles soutiendraient l'enquête.

Le Tejas, qui signifie brillance en sanskrit, est considéré comme crucial pour les efforts de l'Inde visant à moderniser la flotte de son armée de l'air, composée principalement de chasseurs russes et ex-soviétiques.

L'accident, qui a coûté la vie au pilote, a refroidi les espoirs de New Delhi d'exporter l'avion construit en Inde et le rend dépendant des commandes de l'armée indienne pour maintenir son rôle de vitrine de la technologie nationale en matière de défense. Selon les experts, une telle perte publique pourrait éclipser les efforts déployés par l'Inde pour exporter l'avion à réaction après un développement laborieux qui s'est étalé sur quatre décennies.

Hindustan Aeronautics a déclaré lundi que l'accident n'affecterait pas ses activités commerciales, ses finances ou ses futures livraisons.

Les actions de la société, qui étaient en baisse de 3% depuis le matin, sont restées inchangées après la déclaration.