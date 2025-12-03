La hausse du yuan ne ralentira pas le boom des exportations chinoises

yuan-reminbi (Crédits: Pixabay - Public Domain Pictures)

par Jamie McGeever

La volonté de la Chine de maintenir la croissance de ses exportations semble en contradiction avec l'appréciation constante de sa monnaie. Mais ces tendances peuvent continuer à coexister, soulignant la relation ténue entre le taux de change d'un pays et les flux commerciaux.

La Banque populaire de Chine a fait grimper le yuan de 3 % depuis avril, à 7,07 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis plus d'un an. La monnaie devrait rester sur cette voie, de nombreux analystes prévoyant que le dollar passera sous la barre des 7,00 yuans l'année prochaine, peut-être jusqu'à 6,60 yuans. Cela impliquerait une nouvelle appréciation de 7 % pour atteindre les niveaux observés pour la dernière fois en 2022.

Pourtant, l'une des conclusions de la réunion de planification d'octobre de la direction du parti communiste, ou plénum, a été la réticence de Pékin à se défaire de son modèle de croissance axé sur l'exportation.

D'un côté, cela semble logique, étant donné que l'économie chinoise est toujours aux prises avec l'éclatement de la bulle immobilière, la déflation et la faiblesse de la demande. Selon Goldman Sachs, les exportations ont contribué à plus de la moitié de la croissance du PIB réel au cours des deux dernières années.

Mais un renforcement de la monnaie ne devrait-il pas rendre les produits chinois plus chers, et donc moins compétitifs, sur le marché mondial?

En théorie, oui. Mais dans la pratique, la vigueur du yuan ne semble certainement pas freiner le flux des volumes d'exportation de la Chine. Brad Setser, chercheur principal au Council on Foreign Relations et observateur de longue date de la Chine, note que les volumes d'exportation de la Chine ont augmenté de 40 % au total depuis la fin de 2019, tandis que les importations n'ont augmenté que de 1 %.

ÉCONOMIES D'ÉCHELLE

Le fait est que les marchandises chinoises sont encore relativement bon marché. En effet, sur la base du taux de change effectif réel (REER) - qui tient compte des différences d'inflation entre les pays - le yuan est à peu près à son niveau le plus faible depuis 15 ans, en baisse de près de 20 % depuis début 2022 et de près de 50 % depuis 2012.

Le krach immobilier, l'effondrement de l'économie, la fuite des capitaux et les différentiels de taux d'intérêt défavorables ont accéléré la chute de la monnaie ces dernières années, et la plupart des analystes s'accordent à dire qu'elle est largement sous-évaluée.

De plus, la Chine peut absorber une légère appréciation du taux de change en raison de sa présence, de son expertise et de sa position dominante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dans une série d'industries telles que les véhicules électriques, les panneaux solaires et les batteries. La Chine n'est plus l'usine de biens de consommation bon marché du monde, mais elle opère à l'extrémité supérieure des chaînes de valeur économiques, technologiques et stratégiques.

"L'ampleur de la Chine est très impressionnante", déclare Marc Chandler, directeur général de Bannockburn Capital Markets et autre observateur chevronné de la Chine.

Compte tenu de l'importance de l'empreinte de la Chine dans de nombreux secteurs de pointe, dans quelle mesure ses exportations sont-elles sensibles aux fluctuations de sa monnaie? Il s'avère que ce n'est pas très sensible.

Prenons l'exemple du constructeur automobile allemand Volkswagen, qui a investi des milliards dans son usine de la ville chinoise de Hefei. L'entreprise a déclaré le mois dernier qu'un nouveau modèle de véhicule électrique pouvait coûter jusqu'à 50 % moins cher en Chine qu'ailleurs.

Il faudra plus qu'une nouvelle hausse de 5 à 10 % de la valeur du yuan pour que ce niveau de compétitivité soit réellement entamé.

FAIBLESSE DU TAUX DE CHANGE, LIENS COMMERCIAUX

Bien entendu, le taux de change n'est pas le seul ni même le plus important facteur influençant la balance commerciale d'un pays. La demande intérieure, la croissance mondiale, l'évolution des prix des matières premières et la politique commerciale sont autant de facteurs qui jouent un rôle. À cela s'ajoutent désormais les droits de douane et autres mesures commerciales.

Prenons l'exemple de la Suisse. Le franc suisse est actuellement proche de son niveau le plus élevé depuis 15 ans sur la base du "REER". Pourtant, la Suisse continue d'afficher un excédent commercial substantiel, qui a dépassé 10 % du PIB au cours de chacune des trois dernières années civiles. À l'opposé, on trouve le Japon. Le yen est en baisse depuis des années et se situe actuellement autour de ses niveaux les plus faibles en termes de "REER", mais le pays a affiché un excédent commercial chaque année au cours des cinq dernières années.

Il semble que Pékin poursuivra sa stratégie d'appréciation maîtrisée de sa monnaie, ce qui, à la marge du moins, devrait contribuer à apaiser les tensions commerciales qui couvent avec Washington et à détourner les critiques des pays concurrents d'Asie, qui reprochent à la Chine de s'immiscer sur leurs marchés.

En fin de compte, c'est exactement ce que la Chine veut faire, et un yuan plus ferme ne devrait pas l'en empêcher.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))