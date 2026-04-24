Le constructeur de réacteurs nucléaires X-Energy évalué à 11,9 milliards de dollars lors de ses débuts fulgurants au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte) par Pritam Biswas et David French

Les actions de X-Energy XE.O ont bondi de 30,9% lors de leur entrée au Nasdaq, valorisant la société à 11,9 milliards de dollars et témoignant d'un vif intérêt pour les développeurs d'énergie sans carbone susceptible d'alimenter l'essor sans précédent de l'intelligence artificielle.

Le développeur de réacteurs nucléaires soutenu par Amazon a levé 1,02 milliard de dollars lors de son introduction en bourse jeudi, en vendant 44,3 millions d'actions dans le cadre d'une offre élargie à 23 dollars chacune. Le titre a ouvert à 30,11 dollars.

Cette cotation marque une étape cruciale en matière de financement pour X-Energy, alors que la société s'efforce de déployer ses petits réacteurs modulaires "Xe-100" (SMRs), considérés par les analystes du secteur comme une solution essentielle pour que les premiers électrons issus de SMR commerciaux alimentent le réseau américain d'ici la fin de la décennie.

Les débuts de X-Energy bénéficient d’un contexte favorable dans le secteur de l’électricité, alors que les géants de la technologie et les développeurs de centres de données se tournent vers l’énergie nucléaire de pointe pour alimenter les infrastructures d’intelligence artificielle à forte consommation d’énergie et atteindre leurs objectifs d’énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les développeurs de réacteurs nucléaires peuvent offrir une fiabilité que l'énergie solaire et éolienne, freinées par leur intermittence, ne peuvent pas encore égaler.

Clay Sell, directeur général de X-Energy, a déclaré que le statut de société cotée en bourse lui offrait de nombreux avantages, notamment la transparence vis-à-vis de ses clients et investisseurs, des actions pour récompenser ses employés, ainsi que la capacité d’investir dans sa chaîne d’approvisionnement et de la soutenir à mesure qu’elle développe ses activités dans les années à venir.

"Nous voulions saisir cette opportunité pour renforcer notre bilan, ce qui nous permettra de réduire le risque lié à la mise à l’échelle."

VENT FAVORABLE ET SOUTIENS

Les SMR sont plus petits et conçus pour être plus rentables que les réacteurs traditionnels à grande échelle, dont la construction peut prendre des années et qui se sont avérés sujets à d'importants dépassements budgétaires.

X-Energy développe son réacteur Xe-100, qui utilise de l'hélium comme fluide de refroidissement à la place de l'eau.

Elle dispose également d’une activité de combustible nucléaire, qui fournira du combustible aux réacteurs qu’elle vend, générant ainsi des revenus récurrents. M. Sell a déclaré que cela la distinguait de ses concurrents en lui assurant des revenus stables à long terme, ce qui suscite un intérêt considérable de la part des investisseurs.

Fondée en 2009, la société compte parmi ses clients Amazon, le groupe de produits chimiques de spécialité Dow et Centrica, un important fournisseur de services énergétiques britannique qui détient une participation de 20 % dans le parc de réacteurs nucléaires du pays.

X-Energy avait initialement prévu de s'introduire en bourse en 2023 via une fusion avec une société à chèque en blanc soutenue par Ares Management ARES.N , mais a par la suite abandonné ce projet, invoquant des conditions de marché défavorables.

L'intérêt accru pour le secteur se reflète dans le fait que X-Energy a clôturé deux tours de financement distincts de 700 millions de dollars chacun depuis le début de l'année dernière, soutenus par des investisseurs majeurs tels qu'Amazon, Jane Street, les fonds Ares Management et ARK Invest.

VOLATILITÉ DU MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE

L'activité sur le marché des introductions en bourse aux États-Unis s'est récemment intensifiée. Plusieurs grands noms, tels que SpaceX d'Elon Musk , ont déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis au cours du mois dernier, laissant entrevoir un solide pipeline de nouvelles cotations pour le reste de l'année 2026.

Le début de l'année a été marqué par une activité modérée, les nouvelles introductions en bourse ayant été freinées par la volatilité des marchés boursiers et la montée des tensions au Moyen-Orient, qui sont venues s'ajouter à des vents contraires macroéconomiques plus généraux, incitant les investisseurs et les entreprises souhaitant entrer en bourse à adopter une attitude attentiste.