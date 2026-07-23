Le constructeur chinois Geely va produire des SUV électriques dans l'usine Ford d'Espagne et développer conjointement un modèle destiné au marché européen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Ford au paragraphe 10)

* Le premier modèle Geely construit à Valence sera le SUV électrique EX5, en 2028

* Ford détiendra 66% de la coentreprise et Geely 34%

* Le personnel actuel de Ford à Valence sera transféré vers la coentreprise, ont indiqué des dirigeants

par Nick Carey

Geely Auto 0175.HK va construire deux SUV électriques dans l'usine Ford F.N en Espagne, et les deux entreprises vont développer conjointement un nouveau modèle, ont-elles annoncé jeudi, alors que les constructeurs automobiles chinois se précipitent pour utiliser les usines sous-exploitées des constructeurs traditionnels avant l'entrée en vigueur des règles européennes sur le contenu local.

Dans le cadre d’une coentreprise détenue à 66% par Ford et à 34% par la société chinoise, les premiers SUV électriques de la marque Geely sortiront de la chaîne de production de l’usine de Valence en 2028.

Le personnel de Ford deviendra salarié de la nouvelle coentreprise et l'usine aura probablement besoin de renforts à mesure que la production s'intensifiera, a déclaré le directeur européen de Ford lors d'une conférence de presse.

Geely n’envisage pas de faire venir de travailleurs de Chine, a ajouté son vice-président senior, Victor Yang.

« Nous avons la capacité de faire tourner l'usine à plein régime », a déclaré à Reuters Jim Baumbick, le directeur européen de Ford. « C'est l'objectif. » Les deux constructeurs automobiles menaient depuis des mois des négociations sur un partenariat , comme l’avait rapporté Reuters en février. Les dirigeants ont indiqué qu’une relation de longue date, remontant à l’acquisition par Geely de Volvo Cars VOLCARb.ST auprès de Ford en 2010, avait facilité ces négociations. Une telle coopération avec un constructeur automobile comme Geely serait probablement impossible sur le marché américain de Ford, où une commission du Sénat américain a approuvé mercredi un projet de loi visant à renforcer l'interdiction imposée aux constructeurs automobiles chinois souhaitant s'implanter aux États-Unis.

Le représentant américain John Moolenaar, républicain du Michigan et président de la commission spéciale bipartisane de la Chambre des représentants des États-Unis chargée des questions relatives à la Chine, a publié jeudi un communiqué en réaction à cette nouvelle. « Ce partenariat avec Geely permettra à la Chine de décimer davantage les marchés automobiles en Europe alors que les constructeurs chinois jettent leur dévolu sur l’Amérique du Nord », a déclaré M. Moolenaar, ajoutant que la décision de Ford de s’engager dans ce partenariat tout en cherchant à se protéger contre les constructeurs chinois aux États-Unis était « incompréhensible ».

Ford a répondu à ces critiques en déclarant: « En Europe, le paysage évolue rapidement et nous sommes en concurrence directe avec les constructeurs chinois et tous les autres grands constructeurs mondiaux. Cette nouvelle réalité oblige chaque constructeur automobile à se rationaliser radicalement et à gagner en efficacité, ce qui est exactement ce que nous faisons avec notre usine de Valence, en Espagne. »

L'action Ford a reculé de 2%.

« FABRIQUÉ EN EUROPE »

M. Yang a déclaré à Reuters que le premier SUV électrique qui sera fabriqué à Valence est l’EX5, déjà commercialisé en Europe, et que l’autre véhicule que le constructeur chinois produira dans cette usine est encore en cours de développement.

« Nous devons nous appuyer sur des partenaires solides, dotés du savoir-faire et de l’expertise nécessaires pour soutenir nos efforts de localisation », a déclaré M. Yang.

Il s’agira du premier site de production de Geely Auto en Europe.

Cet accord aide les deux entreprises à surmonter des défis de taille.

Les constructeurs automobiles chinois se livrent à une course effrénée pour trouver de l’espace dans des usines du continent afin de fabriquer leurs véhicules avant l’entrée en vigueur de la future législation de l’Union européenne, qui comportera une clause « Made in Europe » imposant un contenu local minimum dans les véhicules électriques. L’Espagne est une destination prisée des constructeurs automobiles chinois, car c’est le deuxième plus grand pays constructeur automobile d’Europe après l’Allemagne et qu’elle bénéficie de coûts de main-d’œuvre et d’énergie moins élevés. BYD 002594.SZ , le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques, a indiqué que le pays figurait sur sa liste de candidats présélectionnés. La société chinoise Leapmotor 9863.HK va fabriquer un SUV électrique dans l'usine de Saragosse de son partenaire de coentreprise Stellantis STLAM.MI , tandis que la marque haut de gamme Hongqi est en pourparlers avec Stellantis pour produire des voitures dans l'une de ses usines espagnoles. Les syndicats se sont montrés prudemment optimistes quant à cet accord, à condition que les promesses de création d’emplois et de collaboration avec les fournisseurs locaux soient tenues, a déclaré Juan José Picazo, secrétaire général du syndicat industriel CCOO.

« Nous ne pouvons pas nous contenter d’être une simple usine d’assemblage », a déclaré M. Picazo. « Nous avons besoin que la technologie reste ici. Il est fondamental que la chaîne d’approvisionnement soit implantée ici et que cela génère des emplois. »

Le besoin urgent de lignes de production de la part des Chinois est une aubaine pour les constructeurs automobiles traditionnels comme Ford, qui disposent de nombreux espaces industriels inutilisés.

Il y a à peine dix ans, Ford était le quatrième constructeur automobile européen avec des ventes dépassant le million de voitures, selon les données du secteur. L’année dernière, l’entreprise n’a vendu qu’un peu plus de 426 000 voitures et est tombée à la huitième place.

L’entreprise a connu plusieurs restructurations en Europe et ne produit actuellement que son SUV Kuga à Valence, dont la capacité de production annuelle est d’environ 500 000 véhicules. Selon les données de GlobalData, l’usine ne fonctionnait qu’à 26% de sa capacité en 2025.

Le deuxième constructeur automobile américain commencera à produire son SUV Bronco à Valence en 2028, a déclaré M. Baumbick, de Ford.

Il a ajouté qu’il n’y avait pas de « contraintes strictes » quant à la part de la capacité de l’usine que Geely pourra utiliser.

Ford et Geely développeront conjointement un SUV crossover qui sera proposé avec différents groupes motopropulseurs — 100% électrique, hybride rechargeable et véhicule électrique à autonomie prolongée — et dont la production débutera en 2028.