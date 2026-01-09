 Aller au contenu principal
Le constructeur automobile chinois Xpeng vante les mérites de l'IA face à une concurrence féroce
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 06:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Kirton

Le constructeur automobile chinois Xpeng 9868.HK a déclaré qu'il souhaitait être mieux connu en tant qu'entreprise d'"intelligence artificielle physique" plutôt qu'en tant que simple constructeur automobile, alors qu'il se prépare à lancer des essais de robotaxis dans la rue et à commencer la production en série de robots humanoïdes plus tard cette année.

Les robots et les automobiles sont au cœur de l'intelligence artificielle physique et partagent un large éventail de capteurs et d'autres équipements. Les constructeurs automobiles, par exemple, créent des robots pour automatiser les tâches dans les entrepôts et les usines.

He Xiaopeng, fondateur et directeur général de l'entreprise - l'une des startups chinoises les plus vendues dans le secteur des véhicules électriques et un partenaire de Volkswagen

VOWG.DE - a déclaré jeudi que les constructeurs automobiles étant confrontés à une concurrence intense, les capacités d'IA intégrées avec la puce d'IA interne "Turing" de XPeng lui donneront un avantage.

"XPeng ne veut absolument pas devenir une entreprise automobile qui se contente de vendre du matériel à bas prix", a-t-il déclaré lors d'un événement à Guangzhou. " Nous voulons devenir une entreprise technologique mondiale, une entreprise qui se différencie fortement.

Cet effort de repositionnement fait écho aux efforts similaires déployés par Tesla TSLA.O d'Elon Musk pour se lancer dans la fabrication de robots humanoïdes et de robotaxis, dans le cadre d'une forte augmentation de l'utilisation de l'IA à l'échelle mondiale.

Soulignant l'intérêt croissant pour l'IA physique, la société de technologie des puces Arm Holdings ARM.O a déclaré à Reuters cette semaine qu'elle s'était réorganisée pour créer une unité d'IA physique afin d'étendre sa présence sur le marché de la robotique.

Un autre constructeur automobile chinois, Li Auto 2015.HK , a dévoilé en 2023 un repositionnement vers l'IA, son fondateur Li Xiang déclarant qu'il avait investi chaque année plus de 6 milliards de yuans (859 ,1 millions de dollars ) dans des modèles d'IA, de la puissance informatique et des infrastructures.

Le changement de cap de Xpeng intervient également alors que le marché automobile chinois, le plus grand du monde, est plongé depuis des années dans une guerre des prix qui a fait chuter les bénéfices.

M. He, de Xpeng, a dévoilé quatre modèles de voitures rénovés lors de l'événement de Guangzhou, en mettant l'accent sur les nouvelles fonctionnalités logicielles , notamment les systèmes de navigation en 3D, les alertes de danger avancées au-delà de la ligne de mire immédiate et les améliorations des systèmes de conduite autonome.

Il a indiqué que Xpeng avait également embauché et investi dans le développement de la conduite autonome et des robots humanoïdes, en s'appuyant sur ses capacités internes en matière d'intelligence artificielle. L'entreprise commencera la production de masse de robots humanoïdes dans la seconde moitié de 2026 et entamera "très bientôt" des essais de robotaxis dans la rue, a déclaré M. He.

Xpeng a enregistré une perte nette de 380 millions de yuans au troisième trimestre et He a précédemment déclaré qu'il s'attendait à atteindre le seuil de rentabilité d'ici la fin de 2025.

