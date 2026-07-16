Le Conseil de surveillance de Meta constate que les principaux modèles d'IA sont moins enclins à critiquer les régimes répressifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les modèles d'IA développés par des laboratoires de premier plan, notamment Anthropic et OpenAI, sont nettement moins enclins à critiquer les gouvernements connus pour restreindre la liberté d'expression, a déclaré jeudi le Conseil de surveillance de Meta META.O . Une étude, la première menée par cet organisme sur les grands modèles linguistiques, a montré que les services d’IA reprenaient à leur compte les règles des pays qui restreignent la liberté d’expression et que ce biais pouvait s’immiscer dans des services utilisés par un nombre croissant d’utilisateurs. Le Conseil, qui est financé par Meta mais fonctionne de manière indépendante , a effectué des requêtes portant sur des contenus politiquement critiques dans 10 juridictions à l’aide de 10 modèles, dont ceux de Meta Platforms, Google GOOGL.O et du chinois DeepSeek.

Ces juridictions ont été classées en deux catégories, « permissives » et « restrictives », à partir des classements établis par Freedom House, l’ONG qui publie chaque année le rapport « Freedom in the World ». L’étude a révélé que les modèles d’IA ont rejeté 34 % des requêtes portant sur des contenus politiquement critiques concernant des juridictions « restrictives » dotées de lois en vigueur sanctionnant ce type de critiques, telles que la Chine et l’Arabie saoudite, contre 14 % pour les régions qui ne disposent pas de telles lois ou qui ne les appliquent pas.

«Nous avons également constaté que certains modèles expliquaient qu’ils suivaient des règles explicites qui, pour autant que nous puissions en juger, n’existaient pas et n’étaient pas appliquées de manière uniforme», a déclaré le Conseil. Il a également exhorté les entreprises spécialisées dans l’IA à mener des analyses systématiques en matière de droits de l’homme et a demandé une plus grande transparence dans leurs processus d’entraînement et d’évaluation. Mardi, Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, a appelé à la création d’un organisme de surveillance de l’IA dirigé par les États-Unis afin de contrôler les modèles avancés à l’échelle mondiale avant leur déploiement.