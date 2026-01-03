Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira lundi au sujet de l'action des États-Unis au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec le Conseil de sécurité des Nations unies devant se réunir lundi, ajout d'une nouvelle citation sur le Venezuela au paragraphe 5)

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir lundi après que les États-Unis ont attaqué le Venezuela et déposé son président autocratique de longue date, Nicolas Maduro, , une décision que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, considère comme un "dangereux précédent".

La Colombie, soutenue par la Russie et la Chine, a demandé la réunion des 15 membres du Conseil, selon des diplomates. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à deux reprises - en octobre et en décembre - en raison de l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que Washington dirigerait le Venezuela "jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse". La manière dont M. Trump envisage de superviser le Venezuela n'est pas claire.

'UNE GUERRE COLONIALE': VENEZUELA

"Il s'agit d'une guerre coloniale visant à détruire notre forme républicaine de gouvernement, librement choisie par notre peuple, et à imposer un gouvernement fantoche qui permet le pillage de nos ressources naturelles, y compris les plus grandes réserves de pétrole du monde", a écrit Samuel Moncada, ambassadeur du Venezuela auprès de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU samedi.

Il a déclaré que les États-Unis avaient violé la charte fondatrice de l'ONU, qui stipule que "

Tous les membres s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État."

L'action militaire des États-Unis au cours de la nuit constitue "un dangereux précédent", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres, dans un communiqué.

"Le Secrétaire général continue de souligner l'importance du plein respect - par tous - du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Il est profondément préoccupé par le fait que les règles du droit international n'ont pas été respectées", a déclaré M. Dujarric.

Depuis des mois, l'administration Trump cible des bateaux soupçonnés de trafic de drogue au large des côtes vénézuéliennes et de la côte pacifique de l'Amérique latine. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région et annoncé un blocus de tous les navires soumis aux sanctions américaines, interceptant le mois dernier deux pétroliers chargés de brut vénézuélien. En octobre, les États-Unis ont justifié leur action en la jugeant conforme à l'article 51 de la charte fondatrice des Nations unies, qui exige que le Conseil de sécurité soit immédiatement informé de toute mesure prise par les États en cas de légitime défense contre une attaque armée. "Il ne s'agit pas d'un changement de régime, mais de justice", a déclaré l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, sur X samedi. "Maduro était un dictateur illégitime inculpé qui dirigeait une organisation narco-terroriste déclarée, responsable de l'assassinat de citoyens américains."