Le conseil d'EssilorLuxottica confiant dans son PDG et sa stratégie

EssilorLuxottica, confronté depuis quelques semaines à une crise de gouvernance ouverte entre son PDG et un héritier du fondateur, a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait décidé de réaffirmer à l'unanimité sa confiance dans le management et la stratégie de l'entreprise.

En réaction à de récentes informations parues dans la presse et à certaines déclarations publiques, les administrateurs du spécialiste de l'optique ont renouvelé leur confiance dans le président-directeur général Francesco Milleri, mais aussi dans le directeur général délégué Paul du Saillant, l'équipe de direction et la stratégie définie dans une optique de moyen et long terme.

"Le conseil demeure attaché à préserver la stabilité et le sens des responsabilités qui ont toujours caractérisé EssilorLuxottica, dans l'intérêt de ses collaborateurs, actionnaires, partenaires et clients", explique l'instance dans un bref communiqué.

Il est ajouté que la pertinence de l'orientation stratégique continue d'être confortée par les "solides" résultats de la société.

Ces déclarations interviennent alors qu'un conflit est apparu au grand jour le mois passé entre Francesco Milleri, le patron de l'entreprise, et Leonardo Maria Del Vecchio, le fils de Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica décédé en 2022, qui était jusque là le seul membre de la famille historique à occuper des fonctions de direction.

L'héritier s'oppose désormais au contrôle de facto exercé par Milleri et à son influence jugée disproportionnée au niveau de la gouvernance de l'entreprise.

S'exprimant lors d'une conférence organisée le week-end dernier près du Lac de Côme, Leonardo Maria aurait d'ailleurs déclaré qu'il "n'était pas dit" que les actionnaires de la famille Delfin renouvellent le mandat de Milleri à la présidence de Delfin lorsque le moment viendra, l'année prochaine.

Pas un seul représentant de la famille au conseil

Car la société Delfin, la holding de la famille del Vecchio et principal actionnaire du groupe avec une participation de 32,4%, est également dirigée par Francesco Milleri, qui se trouve être l'ancien homme de confiance de Leonardo del Vecchio.

Les relations entre les deux hommes se seraient dégradées au début de l'année après que Leonardo Maria n'a pas réussi à obtenir la garantie de la holding familiale afin d'emprunter les 12 milliards d'euros nécessaires au projet de rachat des parts de deux de ses frères et soeurs.

Il existerait par ailleurs des différences de vue entre les deux hommes concernant la montée en puissance du groupe sur le marché des lunettes connectées, un produit décrié en raison de ses implications sur la vie privée.

A en croire les analystes, ces dissensions pourraient cependant constituer une évolution favorable pour l'entreprise, sachant qu'il est généralement préférable, du point de vue de la gouvernance, d'établir une séparation claire entre la direction d'une société et son actionnariat.

A noter toutefois que le conseil d'administration d'EssilorLuxottica, composé de 14 membres, ne comporte pas un seul membre de la famille fondatrice.

A la Bourse de Paris, l'action du groupe franco-italien grappillait 0,1% mercredi dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un repli de 1,8% pour l'indice CAC 40.