Le conseil d'administration de Volkswagen s'apprête à mener des négociations décisives sur les fermetures d'usines et les suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La direction va accélérer les suppressions d'emplois et envisager des fermetures d'usines

* Les salariés protestent contre ce projet et dénoncent une “concurrence déloyale”

* Les données montrent une aggravation de la surcapacité dans les usines allemandes

* Les droits de douane et la concurrence chinoise poussent à repenser le modèle économique

(Ajout de déclarations des représentants syndicaux aux paragraphes 8 à 10, et du contexte politique aux paragraphes 23 à 25) par Rachel More et Christina Amann

Le projet de Volkswagen visant à supprimer jusqu’à 100 000 emplois et à fermer quatre usines allemandes sera soumis à un test décisif jeudi, alors que les groupes qui contrôlent le plus grand constructeur automobile européen se réunissent pour discuter de ces propositions, tandis que les salariés manifestent contre cette restructuration.

Confronté à des coûts élevés et à des surcapacités sur son marché intérieur, à une concurrence chinoise croissante et aux droits de douane américains sur les importations, Volkswagen

VOWG_p.DE subit une pression sans précédent pour restructurer le modèle économique qui a été le fondement de son succès pendant des décennies.

La perspective de fermetures d’usines et de suppressions massives d’emplois au sein de l’une des entreprises les plus emblématiques d’Allemagne, fondée il y a 89 ans, souligne également les défis auxquels est confrontée la première économie européenne, qui peine à surmonter une faible croissance et des coûts élevés de main-d’œuvre et d’énergie.

Lors d’une réunion du conseil de surveillance au siège de Volkswagen à Wolfsburg, le directeur général Oliver Blume doit convaincre les puissants représentants syndicaux du comité d’accepter des coupes plus importantes au sein du groupe, qui comprend les marques Audi et Porsche P911_p.DE .

Il subit également la pression des familles propriétaires de Porsche et de Piech PSHG_p.DE , dont les principaux investissements ont perdu des dizaines de milliards d’euros en valeur boursière ces dernières années.

À Wolfsburg, les salariés ont sifflé, brandi des drapeaux rouges du syndicat et ont défilé derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire “gemeinsam stark” (“forts ensemble”), tandis qu’un klaxon retentissait en arrière-plan.

Le syndicat IG Metall a indiqué qu’environ 400 personnes manifestaient rien qu’à Wolfsburg, le représentant syndical Thorsten Groeger avertissant que l’entreprise risquait un “conflit majeur” avec ses salariés.

La présidente du comité d’entreprise, Daniela Cavallo, a déclaré que le personnel n’était pas responsable de la crise du secteur automobile, et “une grande peur et une profonde incertitude” se propageaient dans les usines et les bureaux de l’entreprise.

“Les emplois industriels risquent ici de partir en fumée”, à moins que Volkswagen et les responsables politiques ne se ressaisissent, a-t-elle averti lors d’un discours à Wolfsburg.

Un porte-parole de Volkswagen a déclaré que l’entreprise partageait les inquiétudes des salariés quant à l’avenir, mais qu’elle réduisait la complexité de ses processus et misait sur la technologie pour renforcer sa compétitivité.

“Nous rationalisons notre portefeuille d’investissements et simplifions nos structures d’entreprise”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par e-mail. “Et oui, nous devrons également réduire nos surcapacités.”

UN PLAN DE RESTRUCTURATION SANS PRÉCÉDENT POURRAIT DOUBLER LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

Dans le cadre de ce qui serait la plus importante restructuration de Volkswagen à ce jour, certaines sources ont indiqué que M. Blume envisageait de fermer quatre usines allemandes — Hanovre, Emden, Zwickau et le site Audi de Neckarsulm — et de supprimer jusqu’à 100 000 emplois, soit environ le double du nombre actuellement prévu.

La production à Zwickau et Emden devrait être progressivement arrêtée d’ici cinq ans, a rapporté le magazine *Der Spiegel*, citant des sources au sein du conseil de surveillance. L’usine de véhicules utilitaires de Hanovre suivrait en 2032, et celle d’Audi en 2034.

Le conseil de surveillance de Volkswagen comprend des représentants des familles actionnaires, des syndicats et du gouvernement du Land de Basse-Saxe, une structure de partage du pouvoir qui complique souvent la prise de décision .

Volkswagen a été confrontée à des grèves d’avertissement massives en décembre 2024, mais un accord prévoit actuellement que les salariés s’abstiennent de toute action collective tant que les contrats de travail existants sont en vigueur.

Dans le cadre du dernier accord de restructuration conclu par Blume à cette époque, les syndicats avaient obtenu de la direction l’engagement d’éviter toute fermeture d’usine en Allemagne, ce qui a incité Volkswagen à rechercher des utilisations alternatives pour les sites sous-exploités.

Ces efforts comprennent la recherche, engagée de longue date, d’un partenaire du secteur de la défense pour l’usine d’Osnabrück ainsi que la possibilité de produire en Allemagne des modèles conçus pour le marché chinois en Allemagne.

Les données de Mobility Global consultées par Reuters estiment que les usines automobiles allemandes du groupe fonctionneront à 81% de leur capacité normale en 2026. Ce chiffre devrait tomber à 73% d’ici la fin de la décennie, même après le retrait prévu d’Osnabrück du réseau.

Parmi les quatre sites menacés de fermeture, Zwickau devrait afficher le taux d’utilisation le plus élevé en 2026, à 88%. Mais celui-ci devrait chuter à 42% d’ici 2030, selon ces données.

LE SYNDICAT APPELLE À LA SAUVEGARDE DE LA PRODUCTION ALLEMANDE

En amont de la réunion du conseil de surveillance, IG Metall mobilise les salariés d’une vingtaine de sites du groupe Volkswagen à travers l’Allemagne pour protester contre ces projets et faire pression sur la direction afin qu’elle préserve la production nationale.

“C’est un message clair adressé au conseil de surveillance: pas tant que nous serons là!”, a déclaré dans un communiqué Christiane Benner, présidente d’IG Metall, qui est également vice-présidente du conseil de surveillance de Volkswagen.

À la traîne dans les sondages face au parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), le chancelier conservateur Friedrich Merz a promis une série de réformes visant à rendre l’Allemagne plus compétitive.

L’AfD, qui pourrait prendre le pouvoir dans un Land allemand pour la première fois lors des élections de septembre, s’est emparée des difficultés de Volkswagen pour en faire un argument d’attaque contre le gouvernement.

Sepp Mueller, un député de premier plan au sein du parti conservateur de Merz, a déclaré au journal *Rheinische Post* que la stratégie de Volkswagen relevait en fin de compte de la direction.