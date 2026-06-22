Le conseil d'administration de Vale s'oppose à la proposition de Previ visant à destituer le président Stieler, rapporte Bloomberg News

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Le conseil d'administration de la société minière brésilienne Vale VALE3.SA s'est prononcé contre une proposition de l'actionnaire majoritaire Previ visant à révoquer le président Daniel Andre Stieler, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La majorité des administrateurs a jugé insuffisants les motifs invoqués par le fonds de pension Previ pour justifier cette destitution, précise l'article, citant deux de ces sources.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Vale et Previ n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Au début du mois, Previ avait proposé de nommer José Mauricio Coelho au conseil d’administration de Vale et de soutenir la candidature de l’actuel membre du conseil, Manuel Oliveira, au poste de président.

Le conseil d’administration devrait également désigner Ieda Gomes Yell, ancienne cadre de BP BP.L , pour briguer un siège vacant face à Coelho, selon le rapport de Bloomberg.

Previ détient environ 7 % du capital de Vale, selon des documents réglementaires.