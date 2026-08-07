Un cas de rougeole signalé au parc d'attractions Universal Studios en Californie

Des visiteurs arpentent le village d'Harry Potter au sein du parc d'attractions Universal Studios, près de Los Angeles, le 15 juin 2021 ( AFP / Patrick T. FALLON )

Une personne affectée par la rougeole et contagieuse s'est rendue au parc d'attractions Universal Studios fin juillet, ont annoncé les autorités sanitaires du comté de Los Angeles, en plein retour en force de cette maladie grave aux Etats-Unis.

La personne en question a passé la journée à l'intérieur du parc, le 26 juillet, de 10h à 21h, selon un communiqué publié mercredi soir sur les réseaux sociaux.

Les autorités recommandent aux visiteurs qui se trouvaient dans le parc ce jour-là de vérifier qu'elles sont bien vaccinées contre la rougeole, et de contacter un médecin si ce n'est pas le cas.

Pour les femmes enceintes, les enfants en bas âge et les personnes immunodéprimées, elles recommandent de contacter un médecin, "quel que soit leur historique vaccinal".

Universal Studios compte parmi les parcs d'attractions les plus populaires en Californie, juste derrière les deux parcs opérés par Disney près de Los Angeles. Des milliers de touristes du monde entier s'y rendent chaque jour et il a accueilli 8,8 millions de visiteurs en 2024, selon les derniers chiffres disponibles.

L'annonce intervient alors que les Etats-Unis subissent leur pire épidémie de rougeole depuis 35 ans.

Sur les sept premiers mois de l'année, 2.318 cas confirmés ont été recensés selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Soit davantage qu'en 2025, année qui avait pourtant déjà explosé les records avec 2.289 cas et trois morts, dont deux jeunes enfants.

Un soignant prépare un vaccin contre la rougeole dans un centre de santé à Lubbock, au Texas, le 27 février 2025 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et dans certains cas des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles voire la mort.

En 2000, cette maladie très contagieuse avait été considérée comme éradiquée des Etats-Unis grâce à la vaccination. Mais elle a opéré un retour en force ces dernières années, sur fond de baisse des taux de vaccination et de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires.

Une crise à laquelle le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr, est accusé d'avoir contribué en alimentant depuis des années les craintes à l'égard du vaccin.