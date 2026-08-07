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Eutelsat décroche sur des perspectives décevantes
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 11:43
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Eutelsat décroche de 7% vers 1,99 EUR et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF 120 à Paris, après une publication pourtant marquée par des chiffres conformes aux attentes pour l'exercice écoulé. Malgré l'essor de son activité LEO, le groupe a fait part d'objectifs jugés prudents par Oddo BHF, qui préfère rester "neutre" sur le dossier "en raison des défis".

Eutelsat a dévoilé une perte nette attribuable de 457,3 MEUR au titre de son exercice 2025-2026, contre une perte de 1 081,9 MEUR un an plus tôt, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 632 MEUR, en recul de 3,1% en données comparables et globalement conforme au consensus (628 MEUR).

À 51,2%, la marge d'EBITDA ajustée a reculé de 3,2 points sur une base comparable, reflétant l'effet combiné de la perte de revenus provenant de la vidéo sous l'effet des sanctions et de l'effet du mix produit au sein des revenus LEO, lié à la phase de montée en puissance.

En hausse de 3,0% sur une base comparable, le chiffre d'affaires total s'est établi à 1 236 MEUR, dépassant légèrement un consensus qui était de l'ordre de 1 200 MEUR, dont un chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles de 1 197 MEUR, en progression de 1,8% en données comparables.

Une croissance tirée par l'essor de l'activité LEO

En particulier, l'opérateur de satellites souligne la croissance de l'activité en orbite terrestre basse (LEO), qui a dépassé les prévisions avec une progression de 69,5% sur une base comparable, à 297 MEUR, soit 25% du chiffre d'affaires total.

Voyant dans cette croissance de l'activité LEO le témoignage "de la demande croissante de solutions de connectivité sécurisées, résilientes et à faible latence sur les marchés gouvernementaux et des entreprises", le directeur général Jean-François Fallacher estime qu'elle compensera à l'avenir le déclin structurel du segment GEO.

Oddo BHF pointe des objectifs prudents

Réagissant à cette publication, Oddo BHF salue une meilleure dynamique au 4e trimestre, avec notamment un chiffre d'affaires qui a augmenté de 8,1% sur une base comparable et atteint 351 MEUR, soit 11% de plus que le consensus, mais pointe aussi la prudence des objectifs pour l'exercice qui commence.

La direction a indiqué tabler, pour son exercice 2026-2027, sur une légère hausse du chiffre d'affaires et une stabilité de la marge d'EBITDA autour de 51%, impliquant donc une légère augmentation de l'EBITDA, alors que le consensus tablait, selon le bureau d'études, sur une progression de 9% à 690 MEUR.

Oddo BHF maintient son opinion "neutre" sur le dossier Eutelsat "en raison des défis liés à la croissance dans un contexte de marché difficile, de la nécessité de rendre rentable la constellation LEO OneWeb et des investissements massifs prévus pour la période 2026-2030".

"Cela étant, les résultats du 4e trimestre laissent entrevoir des signes positifs concernant la dynamique de croissance du chiffre d'affaires", reconnaît cependant le bureau d'études, tout en laissant aussi son objectif de cours inchangé à 1,70 EUR.

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EUTELSAT
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