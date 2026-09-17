Le conseil d'administration de National Fuel achèvera l'examen du projet de scission de la société d'ici le 15 octobre

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La société National Fuel Gas Company

NFG.N a déclaré jeudi que son conseil d'administration prévoyait d'achever, d'ici le 15 octobre, son examen des projets visant à scinder l'entreprise en deux sociétés cotées en bourse: d'une part, les activités de services publics et de gazoducs, et d'autre part, les activités en amont et de collecte de gaz naturel dans les Appalaches.

Mercredi, Reuters avait rapporté que la société énergétique américaine étudiait différentes options stratégiques pour son activité intégrée de gaz naturel dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser cette branche à environ 5 milliards de dollars, citant cinq personnes proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Cette scission intervient alors que la demande croissante d’électricité aux États-Unis, liée aux centres de données d’intelligence artificielle et à l’électrification, alimente les investissements dans les infrastructures énergétiques, tandis que la hausse de la demande de gaz naturel accélère le besoin de capacités supplémentaires en matière de gazoducs et de stockage.

* Cette réflexion fait suite à l’acquisition, prévue le mois prochain, d’un fournisseur de gaz de l’Ohio par la société basée à Williamsville, dans l’État de New York.

* La scission proposée ferait de National Fuel une société de gaz naturel entièrement réglementée, desservant environ 1,1 million de clients dans l’Ohio, l’État de New York et la Pennsylvanie, avec une base tarifaire de près de 5 milliards de dollars.

* La branche « Integrated Upstream and Gathering » (IUG) deviendrait un producteur et un opérateur midstream autonome, axé sur les régions de schiste de Marcellus et d’Utica.

* L'activité IUG disposerait d'environ 1,2 million d'acres nets dans les Appalaches, avec une production nette de gaz naturel d'environ 1,1 milliard de pieds cubes par jour.