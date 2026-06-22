Le conseil d'administration d'Uber poursuivi pour avoir sciemment contourné les règles de conformité, entraînant des poursuites pour harcèlement sexuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration d'Uber Technologies ( UBER.N ) a été poursuivi lundi par des actionnaires, qui ont accusé la direction et les administrateurs d'avoir « sciemment contourné les règles de conformité au nom de la croissance de l'entreprise », entraînant des milliers de poursuites judiciaires intentées par des victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi, figure parmi les défendeurs.